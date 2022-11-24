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避免利變保單之亂重演 金管會宣告利率平穩機制出新招

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會保險局今表示，在宣告利率平穩機制中新增「平穩結餘調節項」，即日起上路，對保戶來說，利變型保單的宣告利率，可減少因市場利率變化而出現大幅變動。記者戴瑞瑤／攝影
金管會保險局今表示，在宣告利率平穩機制中新增「平穩結餘調節項」，即日起上路，對保戶來說，利變型保單的宣告利率，可減少因市場利率變化而出現大幅變動。記者戴瑞瑤／攝影

今年在升息效應下，多家壽險調高利變型保單宣告利率，金管會保險局在8月18日一口氣開罰13家壽險，並首次勒令停售19張利變保單。為避免類似情況再發生，保險局今表示，在宣告利率平穩機制中新增「平穩結餘調節項」，即日起上路，對保戶來說，利變型保單的宣告利率，可減少因市場利率變化而出現大幅變動的情況。

金管會訂定「宣告利率平穩機制」，已於2020年7月實施至今。保險局副局長張玉煇表示，這次最新是新增「平穩結餘調節項」，簡單來說，可以在區隔帳戶有利潤時，把一部分保留下來在平穩結餘項中，當市場短期利率波動時，就能在必要時釋出，以維持宣告利率的穩定性。

張玉煇指出，過去保險公司沒有這樣的機制，過去在宣告利率平穩機制的公式中也沒有這項目，主要是今年市場利率出現大幅度波動，新增這樣的做法，能讓利變型保單有平穩、長期的宣告利率，對壽險公司資產負債管理與保戶收益來講都是有利的。

金管會說明，「穩結餘調節項」的累積來源為區隔帳戶內各商品的資金，共同運用產生的累積利潤，在有利潤且風險可控時先累積平穩結餘，當區隔帳戶投報率低於市場利率時，可先釋出平穩結餘，以避免保戶因短期市場利率波動而解約，以維持保險契約安定性，有助於公司資產負債管理及維護保戶權益。

8月已有13家壽險公司因違反宣告利率平穩機制挨罰，張玉煇表示，保險局在日常監理有在關注、保險商品有抽查機制，檢查局在日常檢查時也會留意。若有壽險公司違反，要看是商品開發期間缺失，還是上市後的管理缺失，最重將勒令下架保單，也會視情節罰鍰，可開罰60萬到600萬元。

壽險公司 保險 保單

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