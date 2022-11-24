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北富銀董座陳聖德兼任台泥董事 金管會：未涉產金分離

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台北富邦銀行董事長陳聖德。記者侯永全／攝影
台北富邦銀行董事長陳聖德。記者侯永全／攝影

台泥8月曾發布重訊，大股東辜公亮文教基金會改派法人董事代表，由前總經理李鐘培換為北富銀行董事長陳聖德，外界質疑此舉是否涉及「產金分離」？金管會銀行局今表示，法規上銀行董事長、總經理不得擔任非金融事業的董事長或總經理，但兼任董事可以。

銀行局副局長童政彰表示，依照產金分離精神，法規上是規定，銀行董事長、總經理不能擔任非金融事業的董事長或總經理，兼任董事是可以，只要不是兼任董事長或總經理就可以。

童政彰指出，主要是董事也僅是董事會的一員，董事長主要是採合議制，兼任董事對於非金融事業的產業驅動力，不像董事長、總經理具有決定權，董事長、總經理畢竟對公司相關決策有較大決定權，而董事只是董事會成員裡的一員。

金管會今也公布已完成預告的「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」，當中增訂金控的董事、監察人、總經理本人或其關係人，同時擔任其他金控的總經理，推定有利益衝突。

符合上述情況的日前僅只有一案，就是新光金總經理吳欣儒，因其丈夫原本是華南金董事許元禎，10月初許元禎已請辭華南金董事，改由胞妹許元齡上陣。

金管會 北富銀 台泥

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