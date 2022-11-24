小額公債12/7標售 票面利率1.75%

財政部國庫署表示，111年公債定期適量發行計畫，將在12月7日委託中央銀行標售增額「111甲10期」公債新台幣300億元，年期為10年期，發行日期為12月12日，到期日至2032年10月17日。目前小額投資人每人可申購金額為新台幣10萬元至150萬元。

國庫署表示，為因應一般民眾購買公債需求，自1993年4月起以每期公債發行額2%，委託中華郵政公司代售予小額投資人。民眾可依照各期公債發行公告指定期間，至全省141處郵局登記辦理申購公債，目前小額投資人每人可申購金額為新臺幣10萬元以上、150萬元以下。

財政部表示，公債一向為我國債券市場流通性最佳的券種，票面利率固定每年付息一次，到期領回本金，投資報酬率穩定；依本期「111甲10期」10年期公債前於10月標售發行時，票面利率為1.75%，相較中華郵政公司三年期定期儲金固定利率1.10%為優；且債券到期前可依個人理財規劃隨時賣回中華郵政公司，也可作為公務保證用途等，為保本穩健型金融商品。

10年期公債向為債券市場發行量最大的主流券，本期「111甲10期」10年期公債將再於12月7日（週三）標售，12月12日（週一）增額發行，並在11月30日至12月6日開放小額投資人申購，財政部表示，歡迎民眾踴躍參與公債申購作業，參與政府公共建設，促進經濟發展。