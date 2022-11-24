中信銀ATM突破7,000台 帶動線上數位服務

中國信託商業銀行今(24)日表示，中信銀行已於全台鋪設超過7,000台ATM，每月使用次數逾800萬人次，阿里山、鵝鑾鼻、馬祖等觀光景點皆可使用中信銀行ATM進行金融交易，實現普惠金融目標。

除了持續擴增ATM機台，中信銀行亦積極優化使用者體驗。使用者訪談結果，歸納不同年齡層ATM使用習慣後發現，如同手機般的滑動式點選較為直覺、接受度也較高。

有鑑於此，中信銀行今年起於台北市交易量大、年輕族群聚集的西門町商圈、師大商圈等處，擴大更換逾1,000台19吋直立式平板ATM，此機型擁有升級版觸控螢幕，貼近使用習慣，螢幕較舊款15吋螢幕更易閱讀。

配合金管會推行金融友善服務，中信銀行首創ATM視障存款服務，今年底前將鋪設超過400台視障語音ATM，讓不同客群可安心便捷的使用。

新型冠狀病毒(COVID-19)疫情趨緩，中國信託商業銀行內部調查顯示，後疫情時代消費市場復甦，實體現金交易需求增加，今年下半年使用中國信託銀行ATM進行提款交易筆數及交易人次，皆較上半年成長近10%。

ATM交易量成長亦帶動線上數位服務，使用中信銀行「ATM x LINE個人化服務」接收交易通知與領取優惠券的人數超過300萬人，顯示民眾在數位化服務的接受度普遍升高。

中信銀行觀察，民眾數位化程度越來越高，今年1月至10月，ATM無卡提款交易量突破350萬筆，較去年同期成長25%，其中，QR Code無卡提款交易量成長近50%。

值得一提的是，超過300萬人使用的中信銀行ATM x LINE個人化服務，用戶綁定後能即時透過LINE收到ATM交易通知，亦能同步於LINE與Home Bank App挑選折扣優惠，今年累計已發出逾2,200萬張優惠券。

優惠券使用者分析發現，30歲以下世代偏好叫車平台和外送優惠、30歲至50歲世代偏好速食和旅遊優惠、50歲以上世代則偏好美食餐廳和飲品優惠，反應出各世代的生活型態差異。

為回饋用戶支持，即日起至今年12月31日止，凡於中信銀行ATM進行外幣存提款，每筆享五點My Way點獎勵。

若持有My Way外幣數位帳戶，每月享ATM外幣存提款免手續費一次，相關活動詳情請上中信銀行官網https://ctbc.tw/MRNwYi查詢。