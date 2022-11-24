快訊

實況主Toyz賣大麻菸彈下場出爐！法院依六個毒品罪判4年2月

投票率上不來？週六北部6成機率降雨 網憂選民「懶得出門」

台灣最愛用密碼出爐！竟是「代表身份」的它

2023全球經濟放緩 花旗建議多元布局強化營運韌性

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
花旗（台灣）銀行商業金融事業群負責人余苑菱。圖/花旗銀行提供
花旗（台灣）銀行商業金融事業群負責人余苑菱。圖/花旗銀行提供

近兩年疫情導致塞港造成原物料短缺，加上聯準會今年四度升息三碼以因應通貨膨脹的情形，又因俄烏戰爭與地緣政治持續發酵，花旗集團預期，2023年全球經濟走緩，考驗企業營運韌性。花旗（台灣）銀行商業金融事業群負責人余苑菱認為企業除透過多元策略布局、降低營運風險，更應善用數位化趨勢服務平台，掌握全球交易，分散與降低匯兌風險。

花旗（台灣）銀行財資與金融貿易事業群負責人程雯則指出，根據市場分析報告，今年有65%企業客戶的關鍵目標，是要讓營運資金更有效率；更有86%的企業重視該如何透過緩解營運資金壓力，讓組織再成長，強化營運靱性，因應變局。

邁入2023年，面對全球詭譎多變的政經局勢，花旗（台灣）金融事業群日前舉辦「2023全球經濟趨勢前瞻論壇」，邀請花旗經濟學家幫助客戶了解全球與中國經濟趨勢，在通膨持續預期升溫與國際匯率動盪下，花旗商業金融如何透過獨特的全球網絡與數位化工具，幫助企業多元佈局，做好供應鏈與資金管理，降低風險，強化營運韌性。

余苑菱表示，展望2023年經濟仍舊充滿許多不確定性，企業進行海外投資，需要透過多元化策略重新佈署，藉由分散供應鏈降低營運風險。2019年中美貿易戰時，第一波的企業開始將生產基地前進東南亞；今年，花旗觀察到電子、手機上下游與半導體產業，也陸續將業務與營運版圖擴展到東協或其他國家。面對美元走強與亞洲貨幣的匯率動盪，建議企業善用數位化的服務平台，隨時隨地掌握全球交易，分散與降低匯兌風險。

程雯分表示，根據市場分析報告，今年有65%企業客戶的關鍵目標，在於提升營運資金運用的效率；更有86%的企業關注如何能夠透過緩解營運資金壓力，讓組織再成長。面對明年的景氣挑戰，花旗建議透過長線佈局供應鏈、靈活管理資金水位與運用、數位化與自動化，與投資ESG等面向，強化企業營運韌性。

花旗 匯率

延伸閱讀

建立ESG信任五大要點 提升資訊報告決策參考價值

馬英九批蔡政府賣芒果乾 籲11月26日票投國民黨遠離戰爭

下波房產投資 聚焦三題材

美初領失業金人數 比預期增加

相關新聞

2023全球經濟放緩 花旗建議多元布局強化營運韌性

近兩年疫情導致塞港造成原物料短缺，加上聯準會今年四度升息三碼以因應通貨膨脹的情形，又因俄烏戰爭與地緣政治持續發酵，花旗集...

金控未實現損失 超過兆元

升息風暴未歇，金控集團到9月底國內外市場投資依舊未見起色。據金管會昨（23）日公布，9月底海外投資評價減損達9,056....

金管會：FTX在台無子公司

全球第二大虛擬貨幣交易所FTX宣告破產，市場初估最高損失超過上億元，全台約數十萬投資人求訴無門，立委李貴敏質疑，日本金融...

中壽加碼海外債2,162億

開發金核心子公司中國人壽，前三季貢獻開發金獲利達七成多近八成，今年來全球股債市場受到美國鷹派升息衝擊劇烈震盪，中壽因應變...

遠雄壽提16.8億資產減損

興櫃公司遠雄人壽昨（23）日公告，依國際會計準則提列金融資產減損新台幣16.8億餘元。據了解，遠壽提列減損後，將從原本只...

期交所校園徵才／邱淑貞：培育人才 永續金融

金管會副主任委員邱淑貞表示，資本市場在證券期貨人才需要重誠信、金融專業、跨業領域及國際觀等四大特性，人才是金融發展的磐石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。