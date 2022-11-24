元大銀行民生三民分行嶄新開幕 提供全方位優質金融服務

為擴大台北市松山區在地金融業務的規模及服務項目，元大銀行民生三民分行特於菁英匯集的民生社區圓環處嶄新開幕，元大銀行近年財富管理業務表現優異，今年再次獲得財訊財富管理大獎最佳服務、最佳理專團隊、金融服務創新，以及今周刊財富管理評鑑最佳智能理財獎項肯定，必能提供松山區民眾及商家貼心與便利的金融服務，以及多元的金融商品與理財規劃。

元大銀行民生三民分行喬遷至新址後，將秉持以客為尊態度，依客戶需求提供專業的理財服務及資產配置規劃建議，並以多元的金融商品協助客戶管理資產，隨時根據市場最新趨勢協助客戶調整資產部位，讓客戶的資產穩定成長，亦提供房貸、信貸及信用卡等金融商品服務，以及不定期舉辦理財講座及品味生活等活動，致力成為松山區客戶心目中最佳的金融夥伴。

為歡慶開幕，民眾只要於今年11月23日至12月31日期間至元大銀行民生三民分行完成活動指定任務，即可獲得來行禮及新戶好禮，數量有限，送完為止。活動詳情請洽詢元大銀行民生三民分行，歡迎民眾蒞臨同享喜悅。