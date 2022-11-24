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投等債三大亮點 法人：長期持有更有保障

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受到政經情勢的影響，市場仍處波動期間，資產配置轉向中長期更為重要。中信優先金融債（00773B）經理人張瓈尹表示，由於經濟衰退風險猶存，企業品質更加重要，當美國聯準會升息進入尾聲，債券價格步入穩定之際，投等債具備違約率極低、殖利率高以及價格優等三大特性，相當適合追求穩定收益的投資人入手，短期可搶息收、長期則有賺價差機會。

景氣下行時，企業償債能力備受矚目。張瓈尹表示，全球景氣經過多次的危機事件，金融業因屬高度監管行業，財務體質相對健全，多數金融機構發行的債券都擁有較高的評等，自1981年以來，所有金融機構債券平均違約率僅0.56%，相對非金融業1.85%而言，只有三分之一。

張瓈尹表示，美國聯準會（Fed）鷹派升息之下，今年以來已升息15碼，進而推升金融投資等級債殖利率突破6%，遠遠高於10年平均線的一倍，並創下近10年新高，市場預估明年初將進入升息循環的尾聲，甚至到明年底都維持高利率水準，對投資人而言，債券收益率具有一定的吸引力。

債券市場罕見出現連兩年下跌，張瓈尹表示，當前投等債價格來到相對低點，且投資價值逐漸浮現，呈現下檔有撐、上漲有空間的格局，根據彭博統計，在升息循環結束後布局10年期以上投等債，並持有一年，總回報率可達15%左右。

張瓈尹表示，全球政經風險詭譎多變，經濟下行的風險相當大，短期追求高成長的操作也相當困難，投資人可逐步將資金轉往具中長期收益的資產，像是投資等級債ETF，不論是收益率、價格以及評等，吸引力都相當充足，更適合追求穩定收益的投資人。

美國聯準會 升息

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