凱基慈善基金會助弱勢 營養早餐溫飽5千學童

凱基證券贊助的凱基慈善基金會自2015年開始展開「愛，從早開始」營養早餐計畫，2022年補助超過1000名弱勢學童，持續八年來共協助近5,000名家庭經濟困難學童，早餐得以溫飽不再挨餓上學。

凱基慈善基金會營養早餐計畫補助的孩子多為單親、父母在外工作而由親戚照顧或隔代教養，無法照顧到孩子一早飲食，例如臺東的學童小彥就來自單親家庭，爸爸打零工扶養三個小孩，因為工作不穩定，小彥兄弟姊妹常常沒早餐吃，或是只吃雜貨店麵包、餅乾充飢；營養早餐補助讓小彥到校上課前能夠吃飽，不僅幫助發育成長，上課情況也明顯改善，像是課堂上答覆問題時更有精神。

臺東寶桑國小表示，凱基慈善基金會的營養早餐，讓「早餐一定要吃，而且要吃得健康」對於偏鄉弱勢小孩而言不僅只是口號，而是一項真正可以落實的禮物，學校並規劃每天不同的營養早餐，讓孩子吃在嘴哩、暖在心裡；受補助的弱勢學生得以與年級平均身高、體重相符，甚至高於平均值，其中一位同學2年來身高更是增加12公分，讓學校及家庭方面都非常感謝。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，有些孩子因為家庭經濟因素，或是家長工作忙碌，無法幫小朋友準備早餐，凱基慈善基金會提供營養早餐，讓弱勢學童精神飽滿去上學，對於學習和成長都大有助益，基金會也會不定期到學校去了解小朋友使用營養早餐的情況，包含內容、品項，到孩子與學校需求等，希望兼顧營養與美味，讓學童都能安心上課，快樂健康成長。