證交所2022主題式產業講座暨休閒運動產業 法說會圓滿結束

臺灣證券交易所於11月21日、22日及23日舉辦2022年主題式產業講座暨休閒運動產業法說會，共邀請八家上市公司說明財務業務情形、未來發展計畫及相關產業趨勢。每場次投資人、投資機構法人代表與媒體記者皆踴躍參與，並與公司代表進行意見交流，發問踴躍並圓滿結束。

11月21日首先由臺灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真針對「2023年台灣整體產業景氣剖析與展望」進行專題演講，除分享國際環境情勢對台灣產業的影響，亦深入剖析我國製造業、服務及不動產業的景氣現況與展望。後續則由展碁（6776）總經理林佳璋及冠星-KY（4439）董事長林錦茂率領經營團隊出席，針對各公司財務業務概況、競爭優勢及未來發展策略予以說明。

11月22日及11月23日法人說明會依序由桂盟（5306）發言人陳泳仁、聚陽（1477）發言人林恆宇、復盛應用（6670）財務總監許廷儀、拓凱（4536）鄒國泰發言人、柏文財務長繆尚志及巨大（9921）財務經理潘巧莉率領經營團隊出席，就各公司營運狀況、產業前景及公司發展利基詳盡解說。投資人隨時可至WebPro 3.0影音傳播網觀看業績發表會影音檔(https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/?categoryId=101)。

2022年休閒運動產業法人說明會已圓滿結束。為聚焦資本市場個別產業競爭優勢，提升上市公司資訊流通及透明度，證交所未來將持續舉辦主題式法人說明會，證交所同時也鼓勵上市公司舉辦法人說明會，亦可多加利用證交所場地辦理，使經營績效良好的上市公司被市場投資人看見，歡迎投資大眾參與。