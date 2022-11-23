金控未實現損失衝破兆元 但第3季評價減損縮小

升息風暴圈未歇，金控集團到9月底國內外市場投資依舊未見起色。據金管會統計，9月底海外投資評價減損達9056.4億元、國內投資減損3382億元，累計國內外帳上未實現損失達1兆2438億元，首度衝破兆元大關，創金控投資史上最慘紀錄。

唯一好消息是，第三季單季評價減損已縮小到4161億元，較上季少了一半，又以海外市場投資減損縮小最明顯，金控業者分析，有兩大因素，一、第三季台幣續貶值6.72%，匯兌利益推升了金控海外投資市值、縮小評價減損。

二、金控子壽險依舊加碼美國市場，但多數已改列不評價的AC（成本計價）部位，顯現的評價減損數字自然縮小。據數據顯示，金控9月底對美國市場投資餘額7兆8331億元，季增8.1%遠高於同期台幣貶幅6.7%，顯示金控第三季仍續「錢」進美國市場，賺取升息的利息收益。

第三季台股單季下跌9.4%、美S&P500指數下跌5.3%，美、台十年公債殖利率各上揚85.5、及44.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點）台幣貶值6.7%，除台幣貶值的利多外，其餘「四大皆空」續衝擊金控國內外投資部位。

法人認為，第四季美股債市已暫時回穩、國內台股量價也趨穩，第四季單季金控國內外投資評價減損可望進一步再縮小。

據數據顯示，今年首季單季國內外投資評價減損達5476億元，第二季擴大到8733億元史上同期最慘紀錄，第三季則又縮減到4161億元，主因是海外投資減損縮小所致。

但唯一變數是，美鷹派升息未歇，預估美國聯邦基金利率最終利率上探5%，加上全球實體經濟也將趨緩，明年金控集團海外投資仍面臨極大挑戰。

金管會今公布9月底16家金控集團國內外曝險情況，海外曝險額25.44兆元、國內曝險額39.74兆元，合計國內外曝險額65.17兆元，季增2.3%，前十大投資市場依舊全盤皆墨。

「賠最大」的依舊是美國市場，第三季單季投資評價虧損1237億元，較上季評價減損少了4成，排名第二慘的是大陸市場，評價虧損189.6億元，法國虧104億元排老三，英國虧100億元居後，印尼57億元列第五慘。

但除了中國市場投資減損從第二季減損31億元、一舉擴大到第三季的189.6億元，擴大了5倍外，其餘四大投資市場減損幅度都已大幅縮減。

若以到9月底來看，虧損額僅次美國者，則是大陸市場虧721.2億元，從2016年首季來、連續逾七年都未脫離虧損泥沼，顯示大陸經濟下行風險仍劇。