玉山Wallet全新改版 衝三大特色

玉山Wallet即日起全新改版，新版玉山Wallet以開放、自主的設計主軸，讓消費者可以註冊進行體驗，提供使用者可以自己選定App首頁，還增加免登入即可瀏覽的功能，大幅提高使用流暢度，帶給使用者全新感受。

本次玉山Wallet全新升級共有3大特色：第一，擴大可使用會員，除玉山信用卡、簽帳金融卡卡友外，首次開放玉山電子支付會員及非玉山顧客可註冊玉山Wallet，其中非玉山顧客可同步申請為玉山電子支付會員。第二，增加支付場景，除原本顧客使用玉山Wallet支付，可選擇玉山信用卡、簽帳金融卡於玉山Wallet、Apple Pay及Google Pay等通路購物外，本次新增可使用玉山電子支付綁定玉山帳戶於台灣Pay 24萬個通路消費。第三，提升顧客使用體驗，玉山Wallet首頁重新劃分為「生活」、「帳務」、「支付」、「貸款」、「我的」5大頁面，顧客可依使用習慣自訂個人化App首頁，便利顧客打開玉山Wallet時直達最常使用之功能，減少頁面切換過程。此外，也新增卡友任務區，不定時推出卡友專屬活動，增加與卡友互動與趣味性。

為歡慶玉山Wallet全新升級，2022年12月31日前更新玉山Wallet至最新版本，並完成指定任務，可領取限量全家購物金；2023年2月28日前首次註冊玉山Wallet並綁定玉山信用卡使用條碼或掃碼付消費，享10%現金回饋(歸戶每月上限100元)；2022年12月15日前使用玉山Wallet電子支付綁定玉山帳戶消費筆筆享最高100%隨機立即折抵優惠；2023年2月28日前首次開通玉山電子支付每月抽最高1萬元電子支付購物金，開通後首次消費再送限量50元購物金。

全新的玉山Wallet支付功能涵蓋信用卡與電子支付場景，還有深獲喜愛的手機輕鬆繳稅費及帳單、單筆分期服務，顧客可以自由開關卡片交易通路與設定單筆限額，再搭配開啟消費推播通知，讓顧客用卡便利又安心。未來，玉山將持續以顧客需求為核心，打造玉山Wallet成為「集支付、生活及金融」為一體的互動平台，更是玉山顧客必備的App。