房貸壓力增！五大銀行房貸利率衝破1.8% 逾6年半新高

中央銀行今（23）日公布10月五大銀行新承做房貸利率，持續上揚至1.827%，已連11個月上升，且創下2016年3月以來新高。央行經研處副處長蔡惠美指出，金融市場震盪、經濟前景不佳，都使房市購屋意願趨於保守，目前房貸已萎縮，且營造成本已逐月下滑，建商讓利空間增加，但是否房價會下跌，要看建商如何評估自身財務體質。

央行公布10月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新承做放款加權平均利率為1.541％，較9月的1.451％上升0.09個百分點，除部分銀行因承做利率較低的大額企業貸款案，致資本支出貸款利率下降外，其餘各類貸款利率皆因央行9月升息，而較9月上升。

10月五大銀行新承做房貸利率持續上揚至1.827%，月增0.096個百分點，並創下2016年3月以來新高紀錄；至於金額則月減74.49億元至472.72億元，創今年2月以來新低，顯示房市有明顯降溫。

蔡惠美分析，10月金融市場震盪，美股、台股都走跌，直到月底才出現反彈，加上經濟前景不佳，都影響房市買方轉趨觀望，加上銀行今年在升息循環下，加強控管風險性資產，也使房市需求受影響。

以六都交易量看房市走勢，10月六都建物買賣移轉棟數月減6.87%，年減28.2%，前10月六都建物買賣移轉棟數也年減4.39%。其中，桃園市月減幅高達16.3%、台南月減7.74%、高雄市月減7.2%、新北市也月減6.53%，均下滑至少5個百分點以上。

蔡惠美指出，目前房貸已萎縮，而就成本面來看，營造工程物價指數年增率自5月起逐月下滑，10月已從過去雙位數降至4.6%，建商成本壓力已降低，建商在房價上確實有讓利空間，但房價是否真的會下跌，還是要看建商態度，建商會評估自身財務狀況，若財務狀況穩健，可能會堅守較高的價格以維持利潤，若財務狀況不佳，也可能因應買方需求調降價格。

其他類貸款方面，資本支出貸款利率1.997%，月減0.026個百分點，金額752.79億元，月增81.28億元。周轉金貸款利率1.479%，月增0.089個百分點；金額8739.13億元，月減1213.5億元。消費性貸款利率2.792%，月增0.083個百分點；金額52.2億元，月增2.33億元。