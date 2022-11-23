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合庫金融FIDO首亮相 金融服務體驗再升級

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

合作金庫銀行首次參加由金管會指導，台灣金服聯合總會及台灣金融研訓院主辦之「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」，特別優先展出「金融FIDO」服務，透過專人現場解說應用場景與提供實際操作互動，讓民眾搶先體驗創新數位服務。

金融FIDO導入國際FIDO(Fast Identity Online)標準，為金管會「金融科技發展路徑圖」中數位基礎建設推動面向之一，由聯合徵信中心籌組「金融行動身分識別聯盟」，合作金庫銀行加入聯盟成員，積極參與推展「金融行動身分識別標準化機制(金融FIDO)」，提供民眾使用晶片金融卡進行身分核驗，並以生物特徵方式綁定行動裝置(如智慧型手機)完成註冊，未來即可針對中低風險之金融服務，提供通用之行動身分識別。

在數位金融浪潮下，民眾已經習慣使用行動支付或線上開戶等新金融服務型態。為保障交易安全，在進行支付交易或是線上開戶時，通常都要進行身分驗證，其中「設定密碼」就是最常用的驗證方式，但現在的密碼機制只能在單一平台上使用，無法跨平台進行驗證。對民眾而言，過去在個人電腦上要進行金融服務時，往往都要手動輸入不同的使用者「帳號」、「密碼」及「圖形驗證碼」等多項難易不一的驗證資料，常常發生輸入錯誤導致驗證失敗的情形，甚至造成累積錯誤次數超過限制而被鎖碼等金融不友善的情況。未來使用者只要完成金融FIDO註冊後，就可以跨平台跨機構使用金融FIDO行動身分識別服務，透過個人智慧型手機上的生物辨識(如臉部或指紋)確認身分後，不用再輸入密碼，即可快速使用金融服務，提高金融交易的便利性與安全性。

合作金庫銀行為持續加速金融科技普及應用，積極推動數位轉型，建置金融FIDO，逐步建構兼顧金融數據共享與資安的開放銀行(Open Banking)機制，並陸續採用MyData數據閘道平台、視訊核身平台、個網銀優化等創新金融科技技術，以期給予大眾更安全便利的金融服務體驗，驅動普惠金融蓬勃發展。

金融科技 智慧型手機 合作金庫

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