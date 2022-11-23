FTX破產風暴藍委質疑無作為 金管會：FTX在台無子公司

虛擬貨幣交易所FTX破產風暴，國內許多年輕投資人受害，國民黨立委李貴敏質疑金管會至今無作為，不保障境外交易所在國內的用戶權益，日本政府卻有做出監管措施。金管會今回應表示，FTX在日本設有子公司，但FTX在國內則沒有子公司，強調FTX是在境外，不是金管會核准設立的機構，不適用證券投資人、期貨交易人保護中心，或金融消費評議中心的處理機制。

金管會表示，FTX交易所是在境外，並非經金管會核准設立的機構，相關商品也是在境外提供，投資人應自行評估風險。而FTX在日本設有子公司，在國內則無，日本及新加坡的相關監理措施也未及於境外交易所。

金管會說明，日本金融廳是對在當地取得執照的加密資產交易業者FTX Japan (FTX的日本子公司)發出暫停營業的行政處分，並採取措施保障FTX Japan客戶的權益，相關措施並未及於境外的FTX交易所。

針對新加坡，金管會也表示，新加坡金融管理局(MAS)也於11月21日發布新聞稿澄清，FTX交易所未獲MAS許可且在境外營運，MAS無法保障在FTX交易所上交易的新加坡用戶權益。即使虛擬資產交易所在新加坡獲得許可，目前也只會受到洗錢防制目的的監管，而不是保護投資者。

針對這次FTX事件影響國內投資人權益，金管會再次發出三點聲明：第一，金管會過去已多次發布新聞稿提醒民眾，虛擬資產交易資訊不透明且價格波動大，投資風險高，民眾無論透過境內外虛擬資產交易平台進行交易或私下進行交易，務必提高警覺，謹慎判斷相關訊息的真偽，並審慎評估投資風險。

第二，除「具證券性質之虛擬通貨」(STO)為證交法所稱的有價證券，應遵循證交法相關規定外，其他種類的虛擬資產，或由其衍生相關商品，如期權、保證金交易等，都未經金管會核准發行。

第三，這次FTX本事件的交易平台是在境外，並非經金管會核准設立的機構，相關商品也是在境外提供，不適用既有證券投資人及期貨交易人保護中心，或金融消費評議中心的處理機制。