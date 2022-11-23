台企銀估央行明年Q1持續升息 股市投資謹慎保守以對

台企銀今（23）日舉行第三季線上法說會，對於第四季央行貨幣政策，台企銀副總陳紹晃認為，為了避免美台利差持續擴大，預期我國央行在2023年第一季前，仍會跟進美國升息；投資策略方面，考量金融環境不確定性高，股市會謹慎保守以對，債券則以穩健、中大型公司債、金融債則優布局。

截至第三季底，台企銀合併稅前淨利為84.9億元，較去年同期成長幅度高達91.82%，在升息循環挹注及該行積極拓展核心業務下，利息淨收益及手續費淨收益成長幅度皆高達雙位數，今年截至第三季利息淨收益達151.37億元，年增14.32%；手續費淨收益達30.64億元，年增24.1%，經營成果豐碩。

對於後續升息看法，陳紹晃認為，觀察國內通膨未如美國嚴重，我國央行升息步調整體比美國慢，但全球貨幣緊縮政策持續，為避免美台利差擴大，在明年第一季前，台灣央行仍會跟進美國升息。

為因應台美利差擴大，陳紹晃指出，台企銀未來將持續優化資產配置，拓展國際性存款的吸收，利用短天期定存的方式來調整存款結構，進一步推升利差跟淨利差的走向。

至於台企銀投資展望，陳紹晃指出，前九月台企銀財務操作淨收益26.83億元、增加4.3%，主要是以股權交易占比4成多為主，債券占比約3成，明年考量到全球各項不確定性因素，經濟下行壓力大，每台股都面臨修正調整格局，股市會謹慎保守以對，而債券隨美債利率下滑，投資價值浮現，會以穩健、中大型公司債、金融債則優布局。

台企銀財務部協理施俊佑也表示，美債殖利率倒掛擴大，市場預估明年經濟硬著陸機率上升，槓桿貸款違約率不良的狀況也陸續出現，預計股市還會持續修正，台企銀今年第二、三季已有部位調整，以目前空間來看，可審慎選股操作；且年初台企銀就已經減少債券部位，把多餘資金投入貨幣市場，未來殖利率提高，可慢慢增持高收益債部位。

另，受全球股債市場動盪影響，台企銀第3季其他綜合損益（OCI）虧損71億，法人關注是否影響到明年配息狀況。台企銀會計處長周玉娟表示，為降低評價損益對淨值、獲利影響，目前已稍微放緩債券布局腳步。

房市方面，陳紹晃指出，今年受通膨、升息、疫情衝擊，房市熱度有顯著降溫；展望明年，政府調控措施沒鬆綁，且民眾預期央行會繼續升息，預估會影響房市走勢，房貸仍鎖定自住首購為主，後續會持續配合政策健全發展，以房貸穩健成長作為目標。而商業不動產則是相較穩健選擇，加上我國科技製造業基本面好、出口動能增強，後續商業不動產應有好的投資動能。