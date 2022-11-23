台企銀前三季合併稅前盈餘84.9億元 年增逾九成

台企銀（2834）今天下午第三季線上法人說明會，公布2022年第3季營運概況，截至今年第3季，合併稅前盈餘為84.90億元，較去年同期44.26億元成長幅度高達91.82%，在升息循環挹注及該行積極拓展核心業務下，利息淨收益及手續費淨收益成長幅度皆高達雙位數，今年截至第3季利息淨收益達151.37億元，年成長率14.32%；手續費淨收益達30.64億元，年成長率24.10%，經營成果豐碩。

台企銀也公布持續優化授信品質、強化風險管理的成果顯著，截至第3季備抵呆帳覆蓋率為619.50%，與去年同期相比增加237.74%；逾放比率0.20%，較去年同期減少0.12%，皆為近年同期最佳表現。另外，該行受惠於資產品質大幅提升，後續增提備抵呆帳需求也隨之下降，2022年截至第3季各項提存為16.04億元，較去年同期40.21億元，大幅降減60.11%，彰顯該行獲利能力。

台企銀除了營運表現卓越，也持續積極投入ESG發展，近年陸續通過ISO14064-1溫室氣體盤查、ISO14001環境管理系統及ISO 50001能源管理系統等國際驗證，並於今年9月正式簽署加入赤道原則協會，成為全球赤道原則會員銀行之一，此外，推出多項綠色永續相關專案貸款，協助中小企業進行低碳轉型，實現永續目標。未來也將依循赤道原則，謹慎審視融資專案對環境及社會的影響，落實永續金融。