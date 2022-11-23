開發金前三季獲利突破200億元大關 居金控第四

開發金控（2883）今天下午舉辦2022年第3季法人說明會，對外公布財務表現及整體營運報告。開發金控今年前三季累計稅後純益突破新台幣200億元，達到203.2億元，於金控同業中排名第四，每股稅後純益(EPS)為1.21元。

面對整體環境的波動與挑戰，開發金控各子公司獲利維持穩健；中國人壽今年前三季稅後純益為181.7億，其中新契約價值利潤率上升至36.8%，同時亦審慎管理投資組合，以維持投資收益，整體投資報酬率達4.65%，也優於去年同期水準。凱基銀行今年前三季稅後純益為47.4億元，跟去年同期相比成長幅度達30%，主要重點業務包括中小企業放款與個人信貸皆持續成長，淨利息收益率達1.42%。凱基證券前三季稅後純益為26.8億元，並在股權與債券承銷業務維持領先地位。中華開發資本今年第3季單季稅後純益為9.86億元，累計前三季稅後淨損縮減為5.92億元。

在財務表現以外，開發金控總經理龐德明表示，開發金控積極落實ABCDE五大策略以推動全方位發展；持續聚焦「數位躍升」及「顧客導向」策略，打造數位平台以提供客戶更創新便捷的金融服務體驗。中國人壽日前已取得金管會核准，率先開辦「全通路行動投保結合生物辨識辦理遠距投保程序」。凱基證券亦領先同業，整合視訊功能與電子簽章技術，推出全台首創「視訊電子簽章」服務。凱基銀行全新智能客服「荷包君」，結合最新語音互動技術，提供24小時全年無休的服務；在在展現開發金控堅持「以客戶為中心」，積極貼近市場與消費者需求的創新行動力。

此外，開發金控今年推出員工福利信託持股計畫，邁向「首選雇主」的願景；並於11月發布第一本氣候相關財務揭露TCFD報告書，展現「高效執行」的實際行動，同時也將持續善用數據分析，藉此強化獲利動能，拓展新客群並提升客戶忠誠度以「驅動成長」。