大數據打造投資型保單 國泰創新推出iSmart變額壽險

國泰金控（2882）今(23)日發布新聞稿指出，國泰世華銀行攜手國泰人壽，近期獲准試辦創新推出國泰人壽iSmart變額壽險，結合智能投資機器人理財的優勢，運用大數據演算法，於全球市場進行篩選與配置，投資組合透明，客戶不用再盯盤，還可一鍵調整投資最佳配置，即時針對標的汰弱換強。

投資型保單兼具投資效益及基本保障，是理財配置的熱門選項之一，但國泰人壽的調查發現，客戶經常苦於投資組合透明度較低、缺乏配置與調整想法及難以時時關注市場。為解決客戶的痛點，創新推出iSmart變額壽險。

國泰人壽表示，家中經濟支柱必備保單之一即為傳統壽險，然而，若有投資需求，想要逐步累積資產，又想兼顧壽險保障，建議可將投資型保單納入資產配置規畫，市場上現有投資型保單的投資標的是由客戶自選或委由投信公司代操，民眾仍需費時理解市場情形或代操公司評價。

國泰人壽iSmart變額壽險是由國泰智能投資以國際級投資專家團隊結合大數據演算法打造的投資型保單，用科技提供配置建議，推薦給小家庭中的青壯年族群，期待享有投資收益，卻沒有太多時間關注市場，又需要兼顧基本保障的人士。

國泰世華客戶可先登入國泰智能投資網頁或CUBE App了解國泰人壽iSmart變額壽險，設定預計投資金額及投資時程後，系統即會線上模擬資產配置，透過大數據分析，從200多檔基金中客製化推薦投資組合和內容。

選定即可於線上預約國泰世華理財專員，協助客戶簽署保單完成投保。

國泰智能投資頁面清楚呈現投資標的配置及多種報酬率情境，讓基金投資不再霧裡看花，主動發送的「再平衡機制」，有效提升客戶關注基金投組狀態，藉由一鍵輕鬆完成基金配置調整，達到有效抗跌、反彈的效果。

此為最低10萬元即可入手投資型保單，享受全球經濟成長機會，亦有最高保費二倍的壽險保障。

以30歲男性躉繳100萬、基本保額設定為190萬，假設年報酬率2%，於45歲時期末保單帳戶價值將提升為約143萬，並仍享有190萬的身故保險金保障。

上述案例之投資報酬率僅供參考，不能代表未來投資績效，且不考慮匯率風險，並假設文中30歲男性選擇單位撥回的投資標的，且未曾調整保額及進行部分提領。

即日起投保國泰人壽iSmart變額壽險，僅收每年0.88%保單行政費，免收保單管理費與智能投資管理費，詳細內容請參閱國泰世華銀行/國泰智能投資網頁：https://cathaybk.tw/22J1J71R2，投資標的之風險揭露及注意事項詳見網站中DM下載說明。