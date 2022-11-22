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eToro刷卡交易 金管會設三道防線

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會今（22）日針對信用卡持卡人，透過境外交易平台如eToro，投資海外有價證券，設下三道防線，包括一、交易款項禁止動用循環息，計入當期帳單就應繳款；二、發卡行對該交易款項，不能提供優惠方案，如回饋或紅利，也不接受分期；三、該等交易款項須在信用額度內做交易，不能申請臨時信用額度調整。

金管會表示，境外交易平台，多是由國外收單機構所簽訂的特約店，可以接受信用卡支付，但民眾境外刷卡，衍生的糾紛，不適用我國金融消費者保護法規定。因此為了避免民眾因為購買境外平台的高風險商品，造成救助無門的情形，金管會去年11月已請銀行公會研議風險控管措施，提醒民眾在境外投資平台交易，一旦衍生糾紛，恐無法獲得保障。

根據銀行公會建議，發卡機構必須在明年2月11日要完成三大卡友權益限縮，包括：

一、交易款項禁止動用循環息，計入當期帳單就應繳款。

二、發卡行對該交易款項，不能提供優惠方案，如回饋或紅利，也不接受分期。

三、該等交易款項須在信用額度內做交易，不能申請臨時信用額度調整。

由於涉及持卡人權益變動，各發卡行未來將陸續做契約條款修正，公會也建議 發卡行可以自行選擇是否限制持卡人在境外投資平台做交易，因此也有看到相關限制，這是發卡行業務自主和專業責任經營範圍。

金管會 信用卡

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