聽新聞
test
0:00 / 0:00
儲存財務退休力1 信託2.0在人生各階段照顧自己和家人
「信託」？不是有錢人才需要嗎？這是許多人聽到信託兩字的疑惑。中信銀行個人金融執行長、資深副總經理楊淑惠表示，為了讓信託普及化，除了安養信託，金管會近年開始推動信託2.0，讓信託不只協助資產管理，從個人、家庭延伸到家族及企業，都可採用適當的信託規畫服務。
聯合國於2005年提出普惠金融「Inclusive Financing」，又稱為包容性金融，是指普羅大眾均有平等機會獲得負責任、可持續的金融服務。楊淑惠表示，信託2.0是全方位信託，不只聚焦在高齡及退休族群，也涵蓋普惠金融的願景，並無特別門檻限制，不同人生階段都可能有不同的信託需求，可以透過信託規畫。
例如，成家立業階段，父母以家庭為核心進行理財規畫，透過「子女保障信託」可使父母將教育費、生活費等，以信託方式逐步交付給子女；準備退休或屆齡退休階段，可考慮規畫安養信託或預簽型安養信託，信託財產來照顧自己晚年；甚至身後財產處理，可透過遺囑信託或保險金信託提供解決方案。
父母也可以為孩子成立「子女保障金錢自益信託」，將為孩子準備的錢全數交付信託，設定孩子同是信託委託人及受益人，並於信託契約中直接約定各項給付條件及時間點，像每月生活費、代付就讀大學或研究所學費、創業基金、結婚禮金、生育津貼等。
另外，許多人認為信託有門檻，收費也不便宜，楊淑惠表示，早年信託規畫主要依據個案情況量身打造，客製化費用動輒數萬元或是數十萬元，但金管會推動安養信託及信託2.0後，針對一般民眾的制式化或預簽型安養信託等產品出現，不用擔心負荷不起。
信託收費標準依每家銀行各異，以中國信託為例，信託費用分為簽約手續費及信託管理費，簽約手續費約數千元，信託管理費年費率約在千分之三至千分之五之間；至於預簽型安養信託，屬於先行體驗信託，在費用上更低於一般信託。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言