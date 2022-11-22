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儲存財務退休力1 信託2.0在人生各階段照顧自己和家人

聯合報／ 記者魏忻忻吳貞瑩／台北即時報導
中信銀行個人金融執行長、資深副總經理楊淑惠表示，關於退休準備，建議民眾先從退休金及老後醫療保障兩大方向著手，老後金流安排及照顧也是重點，可透過信託建構財務安全網。聯合報系資料照片／記者陳怡慈攝影
中信銀行個人金融執行長、資深副總經理楊淑惠表示，關於退休準備，建議民眾先從退休金及老後醫療保障兩大方向著手，老後金流安排及照顧也是重點，可透過信託建構財務安全網。聯合報系資料照片／記者陳怡慈攝影

「信託」？不是有錢人才需要嗎？這是許多人聽到信託兩字的疑惑。中信銀行個人金融執行長、資深副總經理楊淑惠表示，為了讓信託普及化，除了安養信託，金管會近年開始推動信託2.0，讓信託不只協助資產管理，從個人、家庭延伸到家族及企業，都可採用適當的信託規畫服務。

聯合國於2005年提出普惠金融「Inclusive Financing」，又稱為包容性金融，是指普羅大眾均有平等機會獲得負責任、可持續的金融服務。楊淑惠表示，信託2.0是全方位信託，不只聚焦在高齡及退休族群，也涵蓋普惠金融的願景，並無特別門檻限制，不同人生階段都可能有不同的信託需求，可以透過信託規畫。

例如，成家立業階段，父母以家庭為核心進行理財規畫，透過「子女保障信託」可使父母將教育費、生活費等，以信託方式逐步交付給子女；準備退休或屆齡退休階段，可考慮規畫安養信託或預簽型安養信託，信託財產來照顧自己晚年；甚至身後財產處理，可透過遺囑信託或保險金信託提供解決方案。

父母也可以為孩子成立「子女保障金錢自益信託」，將為孩子準備的錢全數交付信託，設定孩子同是信託委託人及受益人，並於信託契約中直接約定各項給付條件及時間點，像每月生活費、代付就讀大學或研究所學費、創業基金、結婚禮金、生育津貼等。

另外，許多人認為信託有門檻，收費也不便宜，楊淑惠表示，早年信託規畫主要依據個案情況量身打造，客製化費用動輒數萬元或是數十萬元，但金管會推動安養信託及信託2.0後，針對一般民眾的制式化或預簽型安養信託等產品出現，不用擔心負荷不起。

信託收費標準依每家銀行各異，以中國信託為例，信託費用分為簽約手續費及信託管理費，簽約手續費約數千元，信託管理費年費率約在千分之三至千分之五之間；至於預簽型安養信託，屬於先行體驗信託，在費用上更低於一般信託。

健保統計，醫療開支會隨著年齡增加，應及早準備老後醫療規畫。資料來源／衛福部製表／吳貞瑩
健保統計，醫療開支會隨著年齡增加，應及早準備老後醫療規畫。資料來源／衛福部製表／吳貞瑩

退休 中信銀行 金管會

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