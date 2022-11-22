儲存財務退休力2 預簽型安養信託守住老本 詐騙侵占退散

王教授子女都在國外，不想影響下一代生活，他和妻子退休後住進養生村，最近更成立了預簽型安養信託。王教授說，雖然目前健康狀況不錯，但考量年紀大了需他人協助，先將財產交付信託，約定80歲後啟動撥款照顧機制，由銀行幫忙處理各式費用，以防未來失能或失智可能無力處理，更不想退休金遭人覬覦及詐騙。

統計顯示，全台獨居人數已破3百萬人，少子化成趨勢，獨老成為新日常。聯合報自2020年啟動國民退休準備工程，去年推出「六種動物測退休力」，今年因疫情造成人際隔離與孤獨，將進一步關注一個人如何面對老後，財務是退休準備的起手式，累積財務退休力更是所有人預備老後生活不可或缺。

中信銀行個人金融執行長、資深副總經理楊淑惠表示，獨老或老人照顧老人的情形愈來愈多，關於退休財務準備，建議從退休金及老後醫療保障兩方向規畫，老後金流安排及照顧也是重點，可透過信託建構財務安全網。

信託的特性是專款專用、財產保全，可協助預先安排老後生活細節。楊淑惠表示，信託2.0推動後，民眾可以透過預簽型安養信託，將辛苦累積的退休金存入信託帳戶，避免因突發事件導致無法妥善運用使退休金流失，影響生活品質。

例如王教授利用的預簽型安養信託，事先約定資產用途及支付細節，如定期給付養生村、醫療、交通、生活各式費用等，受託機構照約定運用信託資金；民眾可設立信託監察人，協助信託運作及監督帳戶，王教授將子女設為監察人，避免他和妻子無法自理財產時，資產管理不當或遭詐騙侵占，甚至不當挪用 。

即將邁入超高齡社會，高齡詐騙層出不窮，高齡防護網若不及早建置將成為嚴重社會問題。信託2.0鼓勵滿55歲以上民眾提早規畫安養信託，將財產交付信託專戶，專款專用；預簽型態安養信託可提供先行體驗，大家可慢慢將資金存入。

楊淑惠也提醒，有關退休金準備，許多人仰賴社會保險及職業退休金，但國人壽命增加，加上通膨，退休金缺口往往超乎預期。建議民眾可以先試想嚮往的退休生活，及早規畫以金融工具，累積複利；退休後則建議，將資產配置在較穩定且能創造被動收入的理財工具。