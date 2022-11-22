金管會出手了！eToro刷卡買美股惹議 明年2月將設3大限制

國內不少投資人用eToro海外交易平台投資美股，甚至eToro還開放用刷卡入金。金管會銀行局今表示，銀行公會將於明年2月針對民眾持信用卡在境外投資平台交易的款項，訂定3大限制，包含不得動用循環信用、不得提供回饋、不得增加額度。

eToro交易平台約是在2019年崛起，其業務不只有美股交易，現在還有加密貨幣交易，金管會在2019年、2020年曾兩度示警，提醒投資人eToro交易平台不是我國合法的證券期貨業者，依法不得在我國境內經營證券期貨相關業務，2020年甚至蒐集相關事證移送檢調偵辦，但因為eToro在境外，檢調偵辦也難抓到人。

因eToro開放投資人可以用刷卡入金，不少國內投資人會拿國內銀行發行的信用卡，到eToro刷卡入金，且會選擇海外回饋高的信用卡刷入金，利用高海外回饋抵掉1.5%的海外交易手續費，等於零手續費就能完成入金。

銀行局主秘侯立洋今表示，eToro是為境外的交易平台，不是我國核准的合法交易平台，民眾在境外交易平台交易發生交易糾紛，不適用國內的投資人保護。但因為eToro是國外收單機構簽訂的國外特約商店，只要銀行沒有特別限制就可以刷。

侯立洋指出，在去年11月就請銀行公會研議風險控管措施，要降低民眾持信用卡在境外交易平台的風險，最終研議結果，依照銀行公會建議，訂出3大限制，且各家發卡機構預計會在2023年2月11日前完成調整。

3大限制包含，第一，在境外交易平台的交易款項，不得動用信用卡循環信用功能，且須計入當期帳單最低應繳金額；第二，發卡機構對境外交易平台的交易款項，不得提供相關優惠方案，不提供現金回饋、紅利點數、使用紅利點數折抵，也不接受信用卡代墊消費帳款分期業務；第三，在境外交易平台的交易款項，須於信用額度內進行交易，且不得作為申請臨時及固定信用額度調整的項目。

日前已有部分銀行公告，持卡人不得在eToro等境外交易平台刷卡入金。侯立洋表示，各發卡機構自行選擇公告，限制投資人不得在特定的境外投資平台進行交易，這屬於各發卡機構的專業自主，金管會予以尊重。