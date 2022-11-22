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避險利益提升 新光金前九月外匯準備餘額逾341億

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

新光金控（2888）今（22）日召開董事會，會中通過第3季合併財務報告，111年1-9月合併稅後純益約103.77億元，EPS為0.65元，總資產規模約4.86兆元，合併股東權益約1,765.87億元，每股淨值約11.16元。

新光人壽在商品策略上以價值型商品及外幣保單為新契約推動主軸，111年1-9月初年度保費收入約419.8億，較去年同期成長18.5%，其中外幣保單初年度保費達333.6億元，佔初年度保費比重達79.5%。

投資方面，受惠於今年美元大幅升值，匯兌方面有避險利益，至9月底外匯價格變動準備累積餘額已逾341億，有助抵禦未來匯率波動及避險策略之彈性，惟今年受升息趨勢、戰爭等影響，金融市場波動劇烈，股債資本利得相對去年減少，但經常性收益隨著新錢報酬率提升逐步回穩，1-9月合併稅後純益約55.7億，合併股東權益約1,084.3億。

新光銀行1-9月放款動能穩健成長，放款餘額約7,509.2億元，較去年同期成長約7.2%，推升利息淨收益同期成長13%，資產品質仍維持良好的水準，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.12%及1,058.13%。財管業務方面，保險業務手收較去年同期成長，但今年客戶投資態度保守，影響基金債券之銷售，整體財管手續費收入較去年微幅減少；投資收益受今年殖利率大幅彈升影響，資本利得相對同期減少，但在核心業務穩定發展下，今年1-9月合併稅後淨利達51.01億元，每股盈餘約1.05元。

元富證券今年因台股交易量衰退、市場波動及殖利率大幅走升等因素，影響經紀業務及自營投資表現，但在逐步掌握市場趨勢調整投資部位及避險策略下，第3季單季獲利約2.7億元，1-9月累積虧損已縮小為0.7億元。

新光金控將秉持穩健經營原則，持續善用金控各子公司的專業優勢，整合集團資源，發揮經營綜效，推動數位轉型深耕價值客群，致力為股東創造價值，並將永續發展做為集團的重要使命，擘劃永續策略藍圖，運合金融核心本業，積極落實環境、社會及公司治理（ESG）各面向的目標。

新光金控

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