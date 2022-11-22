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永豐金證券ESG成果亮眼 三大策略打造綠色金融

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券ESG成果亮眼，3大策略打造綠色金融，設立「豐投ESG官網」推廣永續投資。（永豐金證券/提供）
永豐金證券ESG成果亮眼，3大策略打造綠色金融，設立「豐投ESG官網」推廣永續投資。（永豐金證券/提供）

永豐金證券發展綠色數位金融亮眼，推動「重塑淨零商品服務、建立減碳管理機制、領導倡議低碳轉型」三大策略，已落實展現的重要項目包括：無紙化開戶年節約1萬3千張用紙；業界第一個完整的ESG存股專區；導入RPA 機器人流程自動化大幅省下人力作業工時；永豐金證券表示，落實數位轉型導入ESG永續價值，全力邁向ESG指標性券商。

永豐金證券說，身為綠色金融先行者，成功結合FinTech+ESG能力與核心價值，多年來在資本市場推動倡議ESG投資，並落實於公司營運策略，ESG的表現榮獲2022台灣永續能源研究基金會「Taiwan SIA 台灣永續投資獎」唯一獲獎券商，以及國家品牌玉山獎最佳產品獎。

永豐金證券表示，積極重塑淨零商品服務，豐存股存股平台推出業界第一個完整的ESG專區，協助投資人接軌國際ESG投資趨勢。根據晨星統計，儘管全球股票型基金今年第2季轉為淨流出，但永續概念基金規模仍持續成長，累計上半年淨流入將近1,200億美元。從過去歷史經驗分析，ESG抗波動的特性成為近年投資趨勢主因之一，台股投資人在豐存股就可以參與ESG存股。

豐存股ESG專區涵蓋符合永續條件的個股、ETF和主題投資組合，並攜手永豐投顧建置台灣首套以國際標準SASB為核心的SinoPac+企業永續評鑑系統，囊括台股所有發佈企業社會責任報告書的上市櫃公司，打造市場上第一個 ESG存股服務平台；根據最新豐存股熱門申購排行統計，前五大ETF中、ESG概念囊括兩檔，顯示永續投資重要性與日俱增受投資人肯定。

永豐金證券長期建立減碳管理機制，持續推動無紙化行動，包含推出線上開戶品牌「大戶投」首創串連銀行數位帳戶、推廣電子對帳單、臨櫃iPad開戶等服務，結算2021年度約節省13,665 萬張紙；並導入RPA(Robotic Process Automation) 機器人流程自動化，改變券商傳統大量人工作業，其中結帳流程每月節省約255個人力工時，紓解尖峰時段人力需求，並進而透過自動化提升客戶服務效率、打造雙贏永續的數位金融場景。

此外，永豐金證券更致力成為倡議低碳轉型的領導者，設立豐投ESG官網推廣永續投資理念，以投資旅程視野提供一站式服務，包含ESG國際趨勢、每月台股永續評鑑分數ESG基金介紹、並整合豐存股ESG專區，從客戶到一般用戶，都可以在永豐金證券獲得ESG相關從知識學習到投資體驗全方位的永續投資生活；永豐金證券將持續發揮綠色金融的影響力，為金融產業指引綠色營運的前瞻未來。

ESG 存股

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