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因應海外旅遊熱 泰安產險推新海外突發疾病保險

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國內、外邊境陸續解封，不少國人紛紛開始規畫海外旅遊，出國前務必留意各國入境規定外，也要做好充足的旅遊保險規畫，才能無後顧之憂地享受旅程。圖/資料照片
國內、外邊境陸續解封，不少國人紛紛開始規畫海外旅遊，出國前務必留意各國入境規定外，也要做好充足的旅遊保險規畫，才能無後顧之憂地享受旅程。圖/資料照片

自新冠肺炎疫情爆發後，各國疫情管控歷經兩年的波折，近期終於迎來疫情趨緩 ，國內、外邊境陸續解封，不少國人紛紛開始規畫海外旅遊。保險業提醒，出國前務必留意各國入境規定外，也要做好充足的旅遊保險規畫，才能無後顧之憂地享受旅程。

因應出國旅行需求，泰安產險推出的旅行平安保險結合「新海外突發疾病險」全新專案，除旅遊期間最高1,200萬意外身故/失能以及醫療實支實付之外，另含括在海外因突發疾病需就醫的急診、門診、住院治療等三項保障（保障內容不含法定傳染病）。

海外旅遊常見的突發狀況，例如旅程取消或更改、班機/行李延誤、行李損失等，泰安在旅行不便保險承保範疇包括，若班機延誤每滿4小時以上，可獲得定額補償，最高累積賠付兩次；遇承保事故（如航空業員工罷工）被迫取消或變更行程 ；逛街時不慎損壞店家物品；租車時發生交通事故賠償責任等皆有保障，以上保障項目皆不含法定傳染病。

如擔心在海外發生臨時緊急事故，泰安產險旅遊綜合保險商品包含「緊急救援費用保險」，保障涵蓋：1.搜索救助費用。2.前往處理之交通費。3.前往處理之住宿與餐飲費用。4.移送費用。5.安排子女返國費用。6.喪葬費用。7.雜項費用。8.旅程變更費用等八項承保項目，並全面性協助提供醫療/旅遊/法律等自費諮詢服務 。

泰安產險表示，即日起至12月31日止，到泰安產險官網網路投保旅平險不但享八折投保優惠，單筆訂單滿200元還可抽iPhone14Pro、APPLE Watch等大獎，詳情請洽官網活動消息。

保險 產險 疫情

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