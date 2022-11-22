買進牛熊證之投資人宜留意觸價風險

臺灣證券交易所表示，牛熊證係設有限制價而具有停損機制之權證商品，在到期日之前一旦標的證券收盤價觸及限制價，牛熊證將提前到期並終止上市，即使之後標的證券價格反轉，該檔牛熊證也不會恢復交易，且投資人將損失買進時付出的財務相關費用，僅能拿回剩餘價值。因此，投資人在買進牛熊證前宜先考慮本身的風險承受度，並深入了解其特性及風險。

投資人買進牛熊證後，宜持續注意其觸價風險。每日收盤後，可於公開資訊觀測站之「認購（售）權證/認購(售)權證可能達到上（下）限價格或指數彙總表」查詢次一營業日可能觸價的牛熊證資訊，得知標的證券價格是否已接近限制價；另可自「認購(售)權證當日達到上（下）限價格或指數彙總表」查詢牛熊證之觸價資訊，觸價之牛熊證將於次二營業日到期。有關觸價後的牛熊證結算價格資訊，則可於到期日在「國內標的之上市（櫃）認購（售）權證到期日結算價格／結算點數彙總表」查詢。

證券交易所表示，投資人買進牛熊證前宜詳加瞭解商品特性並審慎評估風險，有關觸價及結算資訊可經由下列網址查詢：

1.公開資訊觀測站/認購（售）權證/認購(售)權證可能達到上（下）限價格或指數彙總表：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t33sbAfa01

2.公開資訊觀測站/認購（售）權證/認購(售)權證當日達到上（下）限價格或指數彙總表：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t33sbAfa02

3.公開資訊觀測站/認購（售）權證/國內標的之上市（櫃）認購（售）權證到期日結算價格／結算點數彙總表：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t150sb02