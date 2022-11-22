快訊

日本自衛隊「艦娘」吸軍武宅拚招募 國軍想用這招恐層層阻礙

陳時中、黃珊珊爭搶「討厭國民黨」票 對蔣萬安反而有利？

世足賽首次冬天舉行！FIFA主席曝「曾問北韓要不要主辦」台灣這次為何冷感？

安達產險保單開賣了！唯一海外突發疾病有保COVID-19

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
安達產險今(18)日表示，國內保險業，目前唯一一張，海外突發疾病有保新冠肺炎(COVID-19)的保單，安達產物旅行保險，已經開賣。
安達產險今(18)日表示，國內保險業，目前唯一一張，海外突發疾病有保新冠肺炎(COVID-19)的保單，安達產物旅行保險，已經開賣。

安達產險今(18)日表示，國內保險業，目前唯一一張，海外突發疾病有保新冠肺炎(COVID-19)的保單，安達產物旅行保險，已經開賣。

安達產險表示，國內目前僅安達產承保法定傳染病(如猴痘、新冠肺炎)，提供的住院醫療保險金為3萬元至身故保額的10%，且最高達100萬元，而門診或急診醫療費用保險金以住院醫療保險金的1%為限。並且有高達5萬美元的海外急難救助。

隨著國境開放，隔離政策鬆綁，國人已按捺不了出國的慾望，開始搶機位並安排行程。但全世界大多不再有防疫政策，這讓在台灣防疫模範生怕怕，擔心在國外感染病毒變異株，人在海外就醫麻煩且費用更是高得嚇人，所以出國前先購買完整且高保額的海外突發疾病保險，是每一個人要出國的人最常討論的議題。

除了購買有包含法定傳染病的海外突發疾病保障外，旅遊不便險的保障，也是出國必備的保險。

新冠疫情過後，旅遊產業才漸漸復甦，之前裁撤的人員尚未補足，所以航空公司、旅行社、機場等人員都仍不足，旅程取消或更改，班機延誤或行李延誤，發生的機率都比疫情前來得頻繁許多。

外出旅遊碰到這種情形總是掃興，但如果有保險可以賠付因旅遊不便所產生的費用損失，出國玩也會更安心。

目前保險業界只有安達產險提供法定傳染病所導致的旅程取消及旅程更改的相關保障。

另外，因航空業者處理失當，以致抵達目的地六小時後仍未領得行李時，安達產物也會對於被保險人領回行李前為應急而購買必要之衣物及日用必需品支付費用。

安達產險為了便利民眾，更提供了24小時可自行投保的網路投保，在手機或電腦或平板就可操作，免簽要保書，最晚出發前一個小時即可投保，買保險不求人，只要花個五分鐘，即可完成投保，讓出國旅遊更安心。

詳細資料請見：https://www.chubbtravelinsurance.com.tw

安達產險/提供
安達產險/提供

保險金 產險 COVID-19 新冠肺炎 保單

延伸閱讀

國泰金李長庚：防疫應降級降類

本土定序仍以BA.5為主 羅一鈞：無驗出其他新興變異株

「保險之家」涉嫌無照賣保單 金管會擬開罰

美元正強 該布局美元保單嗎？

相關新聞

安達產險保單開賣了！唯一海外突發疾病有保COVID-19

安達產險今(18)日表示，國內保險業，目前唯一一張，海外突發疾病有保新冠肺炎(COVID-19)的保單，安達產物旅行保險...

新台幣午盤升4.2分 暫收31.168元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.168元，升4.2分，成交金額3.91億美元

證交所防範金融投資詐騙宣導 走出戶外力邀民眾共襄盛舉

由金融監督管理委員會指導，臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣證券集中保管結算所主辦之...

買進牛熊證之投資人宜留意觸價風險

臺灣證券交易所表示，牛熊證係設有限制價而具有停損機制之權證商品，在到期日之前一旦標的證券收盤價觸及限制價，牛熊證將提前到...

合庫人壽力挺照顧不離職 彈性喘息保戶加值服務

根據國發會推估，截至2021（民國110）年，台灣約有82.5萬名失能、失智與身心障礙者。平均照顧7.8年，每天照顧11...

富邦證券連兩年獲領航創新獎肯定 品牌好感度、線上開戶聲量網友按讚

2022年第五屆《網路口碑之星》大獎於日前揭曉獲獎名單，富邦證券連續兩年榮獲數位證券類領航創新獎肯定！富邦證券以客戶需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。