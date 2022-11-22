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土地銀行主辦彰源企業聯貸案 釋58億元商機
土地銀行主辦彰源企業股份有限公司聯貸案，在各行庫踴躍參貸下，超額認貸達240%，最終以7年期新台幣58億元結案，由土地銀行董事長謝娟娟代表銀行團與彰源企業董事長張炳耀在11月21日完成簽約。
土地銀行指出，58億元資金用途為彰源企業償還金融機構借款、充實營運資金、開發國內外信用狀暨採購原料週轉金。
本次聯貸案由土地銀行、第一銀行為共同主辦銀行，並由彰化銀行、合作金庫、中小企銀、臺灣銀行、兆豐銀行、華南銀行、農業金庫、玉山銀行等行庫共同參與，以超額認貸情形觀察，顯見各行庫肯定彰源企業經營理念與市場前景。
土銀表示，彰源企業致力永續發展，於各廠房增設環境設備以減少碳排量，近年也與中華電信合作建置屋頂型光電設施且完成併網，為台灣綠電轉型盡心力，與土地銀行實踐ESG理念不謀而合。
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