新興市場債券 富邦、中信金「砍很大」

據五大壽險金控到第三季底統計，總持有約1.6兆元新興市場債券（主權債及類主權債）較上季增加435億元或2.8%，主因是台幣貶值推升市值，其中以中信金、富邦金單季更反向大減各5%及1%，顯示第三季大砍新興市場債，降低投資風險意味濃厚。

第三季單季台幣對美元貶6.8%，壽險金控握有以美元計價的新興市場債券，將會因台幣貶值，導致強勢美元轉成弱勢台幣後，反推升整體持有市值部位。

換言之，一旦壽險金控持有新興市場債券部位的單季增幅，遠低於同期台幣貶幅6.8%，就意味是減碼，甚至還進一步降低部位，就顯示減碼部位加大。

五金控中，新光金、開發金、國泰金第三季對新興市場債券都較上季增加，新光金持債部位4483.5億元、與開發金2320億元，單季增幅都約6.5%與台幣同期貶福相當，顯示這兩家金控第三季對新興債未有明顯增減，僅是續抱。

國泰金持債4260.3億元、單季增幅3.6%低於台幣同期貶幅，顯示已略有減碼；減碼幅度加大的是富邦金與中信金，各持債3277.8億元、1729.5億元，單季各減幅1%及5%。

若單以新興國家主權債部位來看，國泰金握有12個新興國家主權債、持債家數最多，持債部位以新光金居冠，單季減碼幅度以富邦金最大，中信金則是大減類主權債最多。

整體五大壽險金第三季握有新興國家主權債9389.6億元、握有類主權債（國營事業債券）6681.5億元，合計1兆6071億元、季增2.8%仍遠低於台幣同期貶幅6.8%，顯示這波新興市場債務危機，讓壽險金控減債力道增強。