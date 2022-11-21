罕見！第3季國際收支逆差41.2億美元 歷年第六大

中央銀行今（21）日公布第3季國際收支，罕見出現單季與今(2022)年前三季均為逆差的「雙逆差」情況。第3季國際收支逆差41.2億美元，不僅為2007年第4季以來最大，更創歷年第六高；另外，受聯準會暴力升息影響，外資單季減持台股金額達194億美元，為歷年最大。

央行今日公布，第3季經常帳順差207.1億美元，金融帳淨資產增加238.5億美元，國際收支逆差（央行準備資產減少）41.2億美元。今年前三季，經常帳順差750.3億美元，金融帳淨資產增加760.3億美元，國際收支呈逆差0.5億美元。

台灣為經常帳順差龐大的國家，長期以來，國際收支均呈現巨額順差，單季與全年累計數呈逆差情況並不常見。

對此，央行經研處副處長曹體仁指出，第3季經常帳順差較去年同季減少61.4億美元，其中商品貿易順差168.4億美元，較去年同季減少45.6億美元，主要是終端需求下滑，出口增幅縮小，且國際原物料價格維持高檔，致進口增額大於出口增額。曹體仁舉例說，以國際油價而言，今年第3季較去年同期漲幅高達三成，導致進口增額大於出口增額。

在金融帳方面，金融帳下證券投資，淨資產增加269.6億美元。其中，居民對外證券投資淨增加75.5億美元，主要是民間部門增持國外債券；因外資減持台股，非居民證券投資淨減少194億美元，創下歷年單季最大紀錄。

曹體仁解釋，外資除實現資本利得外，也領到不少上市櫃企業發放的股息，因此，外資大舉匯出資本利得與盈餘，使匯市美元需求變得非常強勁，央行為維持匯市穩定進場調節，導致準備資產減少。

央行指出，第3季國際收支逆差41.2億美元，為歷年單季第六大，而國際收支前一次出現逆差是在2011年第3季，當時的背景為歐債危機。

對於國際收支罕見轉為逆差，曹體仁強調，根據主計總處公布的經濟數據，不論是經濟成長、就業或出口，加上央行公布的國際收支都可以看到，我國出口表現其實還不錯，經常帳仍維持順差，且企業投資持續成長，顯示台灣經濟基本面良好。至於國際收支逆差，主要是央行動用外匯存底調節匯市，當國際金融市場明顯波動時，央行有維持匯率穩定的職責。