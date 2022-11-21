台日星韓國際收支全轉逆差 都是「它」害的

中央銀行今（21）日公布，今(2022)年第3季，我國國際收支罕見出現「雙逆差」，對此，中央銀行經研處副處長曹體仁說明，央行準備資產減少（指逆差）情況，不只發生在台灣，日本、南韓、新加坡等鄰近國家都是如此，且逆差金額還比台灣更龐大。

央行提供資料顯示，今年第3季，日本國際收支逆差144億美元，前三季累計逆差122億美元；南韓第3季逆差125億美元，前三季累計逆差285億美元；新加坡今年前兩季逆差金額更是高達880億美元。

曹體仁指出，台灣與鄰近國家的國際收支轉為逆差（準備資產減少），最主要的原因，就是受到聯準會大幅升息，導致國際金融資產價格大幅變動、金融市場波動加劇，央行為維持匯市穩定進場調節。換言之，主要亞洲國家國際收支轉為逆差，關鍵主因就是這些國家的央行動用外匯存底，抑制本國貨幣貶值。

央行每季公布國際收支，為統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易。

其中，經常帳為統計對外商品及服務等的交易。如商品及服務輸出大於輸入，表示經常帳有順差；因為國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，表示該國資金淨流出。

對外淨債權的增加，如由民間部門持有，即為金融帳淨資產的增加；如由央行持有，即為準備資產的增加。經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、南韓、德國及台灣等，其金融帳淨資產多呈增加。

所謂準備資產是指：央行控管隨時可動用的國外資產，包括貨幣用黃金、外匯存底（含外幣現金、存款、放款及有價證券）與其他債權。