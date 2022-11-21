房市持續降溫 彰銀：房價第三季見頂、第四季反轉走低

彰銀（2801）今（21）日舉行第三季線上法說會，副總暨發言人陳斌說明第3季營運績效及業務重點。對於國內房市展望，彰銀同樣保守看待，認為房價有機會在今年第三季見頂後、並於第四季反轉走低，尤其近兩年漲幅較大區域，未來修正壓力將更為明顯。

彰銀前10月合併稅前盈餘為110.40億元，稅前每股盈餘（EPS）達1.04元，雙雙超越去年一整年水準，在內部營運策略以及外部環境的加乘之下，更進一步推升獲利，前三季利息淨收益較去年同期成長約21.51%，主因彰銀積極增加存放款規模與調節投資部位，以及企金與海外業務成長帶動。

對於房市看法，彰銀同樣轉趨保守。彰銀認為，房市有4大不利因素，第一，央行升息使房貸與土建融成本上揚；第二，全球股市表現不佳，建商開始放緩建案開發：第三，通膨下升息，導致股市下跌；以及政府杜絕炒房等。

彰銀指出，銀行今年前3季房貸餘額約380多億，占整體放款比例約22％，房貸業務維持穩定成長的趨勢。但受到本土疫情、各國啟動升息等因素影響，國內房市買氣已有降溫，前10月六都買賣移轉棟數20.5萬棟，年減4.4%，今年4月起，除了8月之外，六都買賣移轉棟數呈現逐月下滑情況，房市已有降溫情況。

彰銀認為，近期營建成本隨國際原物料價格走跌，已連3月呈現下滑，加上政府打炒房影響，預估我國房價第3季將見頂後、第4季反轉，尤其是近兩年房價漲幅較大區域，恐面臨價格下跌壓力。

彰銀也提到，美國聯準會及我國央行在12月仍有一次理事會，預期聯準會將持續升息，而我國央行也有跟進升息的可能，不過，通膨與升息的壓力使全球貿易動能放緩，預計明年聯準會及我國央行的貨幣政策將趨緩。

彰銀認為，整體來說，升息對推升銀行利差的效益應會延續到明年，未來彰銀將持續掌握市場動態，適時調整資產結構與業務推展策略，以因應瞬息萬變的金融環境。