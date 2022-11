台壽挺身障平權 打造金融專屬課程

為了致力實踐公平待客,關懷身障平權,中信金旗下台灣人壽攜手中華民國身心障礙聯盟(簡稱「障盟」),為身心障礙族群量身訂做金融保險課程,舉辦巡迴講座暨考照輔導班,若考取人壽保險業務員資格,更進一步提供獎學金,以提升身障朋友專業知能,鼓勵發展保險職涯,促進多元就業。

台灣人壽與障盟於台北、台中、台南、台東共舉辦五場巡迴講座,近80人參與,講座中障盟分享身心障礙者權利公約(Convention on the Rights of Persons with Disabilities,CRPD)平行報告內容,協助身障者了解自身權益,台灣人壽更投入經營策略、營運規劃與教育訓練等十個單位,為身障者規畫專屬課程,增進金融保險專業職能,同時邀請有興趣成為保險顧問的學員,參與「人身保險業務員資格」輔導班,日前已有學員取得證照獲得獎學金。

台灣人壽楊欣枬副總經理表示,只要有足夠的社會支持,身障朋友一樣可以順利完成進修,成功開創職涯新技能,擁有更豐富人生選擇。

考取業務員資格的稚莠分享,26歲的她從前是排球校隊,意外造成下半身癱瘓,不甘心人生就此放棄,主動報名考照輔導班,在台灣人壽專業師資協助下取得證照,為自己創造就業機會,未來更可以透過保險諮詢增加收入。此外,目前擔任傷友訪視員的家羽也表示,壽險業務員資格不僅讓她未來多了一份副業,也能將保險的重要性介紹給更多傷友。

「共融社會」是台灣人壽的永續願景,不僅透過保險本業關注弱勢族群,推出多張弱體保單,更為身心障礙、高齡族群制定合理的核保政策,擴大各族群知的權利,透過無障礙網頁、官網特定商品有聲書、放大字體等多元格式達到資訊近用;今年10月還推出線上手語翻譯平台,提供聽語障者適切服務,確保客戶在投保前、投保中,以及投保後的保險服務過程都受到對等、合理且溫暖的對待。