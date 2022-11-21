台壽挺身障平權 打造金融專屬課程

為了致力實踐公平待客，關懷身障平權，中信金旗下台灣人壽攜手中華民國身心障礙聯盟（簡稱「障盟」），為身心障礙族群量身訂做金融保險課程，舉辦巡迴講座暨考照輔導班，若考取人壽保險業務員資格，更進一步提供獎學金，以提升身障朋友專業知能，鼓勵發展保險職涯，促進多元就業。

台灣人壽與障盟於台北、台中、台南、台東共舉辦五場巡迴講座，近80人參與，講座中障盟分享身心障礙者權利公約（Convention on the Rights of Persons with Disabilities，CRPD）平行報告內容，協助身障者了解自身權益，台灣人壽更投入經營策略、營運規劃與教育訓練等十個單位，為身障者規畫專屬課程，增進金融保險專業職能，同時邀請有興趣成為保險顧問的學員，參與「人身保險業務員資格」輔導班，日前已有學員取得證照獲得獎學金。

台灣人壽楊欣枬副總經理表示，只要有足夠的社會支持，身障朋友一樣可以順利完成進修，成功開創職涯新技能，擁有更豐富人生選擇。

考取業務員資格的稚莠分享，26歲的她從前是排球校隊，意外造成下半身癱瘓，不甘心人生就此放棄，主動報名考照輔導班，在台灣人壽專業師資協助下取得證照，為自己創造就業機會，未來更可以透過保險諮詢增加收入。此外，目前擔任傷友訪視員的家羽也表示，壽險業務員資格不僅讓她未來多了一份副業，也能將保險的重要性介紹給更多傷友。

「共融社會」是台灣人壽的永續願景，不僅透過保險本業關注弱勢族群，推出多張弱體保單，更為身心障礙、高齡族群制定合理的核保政策，擴大各族群知的權利，透過無障礙網頁、官網特定商品有聲書、放大字體等多元格式達到資訊近用；今年10月還推出線上手語翻譯平台，提供聽語障者適切服務，確保客戶在投保前、投保中，以及投保後的保險服務過程都受到對等、合理且溫暖的對待。