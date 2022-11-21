純網銀賣保險 LINE Bank取得產險代理執照加入戰局

LINE Bank已經取得金管會產險代理業務營業執照，並於今（21）日預告11月底前將正式提供機車強制險、汽車強制險服務。LINE Bank觀察到網路投保選項較多、流程較長，期望藉由優化數位體驗、簡化投保流程，結合數位平台與LINE特有的通知服務，為用戶帶來隨時隨地、直覺又便利的投保體驗！

服務正式推出以前，為了帶動市場氣氛並宣告LINE Bank進軍產險市場，LINE Bank也公布「機車車牌大樂透」活動祭出獎金新台幣共18萬元。11月28日前，參加活動填寫機車車牌號碼的用戶，任一碼對中幸運數字者，即可瓜分豐厚獎金，每一組車牌號碼，至多中獎一次！

LINE Bank總經理黃以孟表示，「汽機車強制險不但在事故發生後可以救急，更為家庭帶來經濟上的幫助，是每一位開車或騎車族，最切身相關的議題。然而根據監理站及保險事業發展中心2022年9月統計，許多車主忽略投保或忘記續保，讓機車強制險未投保比例超過三成，全台約有數百萬輛機車族處於沒有保障的風險當中。因此，我們期望透過數位投保的便利平台，發揮普惠金融的宗旨，讓全台車主運用最直覺、流暢的線上投保服務，動動手指即可完成投保。」

想搶獎金的用戶，可別錯過限時活動任務！用戶只要在11月28日前，至LINE Bank的LINE官方帳號，於對話框輸入「機車車牌大樂透」呼叫活動問卷，填妥問卷（留下自己的機車車牌號碼/強制險到期日）後送出，並於活動截止日前於LINE Bank完成開戶、綁定LINE帳號，LINE Bank將於活動結束後，自0 ~ 9抽出一碼幸運數字。用戶的機車車牌任一碼，倘若對中了幸運數字，即可瓜分18萬元獎金，年底前進帳一筆幸運財富。