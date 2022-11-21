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證交所舉辦投資人ETN獎勵活動 周周抽、加碼送超商禮券

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

臺灣證券交易所為使投資大眾能充分了解指數投資證券（Exchange Traded Note, ETN）商品特性及交易方式，提高交易意願，於11月21日起舉辦投資人ETN獎勵活動，歡迎投資人把握機會踴躍參加。

本次活動期間為111年11月21日至12月30日，共六周。參加者只要上網註冊登錄基本資料並點選ETN宣導影片觀看完畢後，即可取得「週週幸運抽」抽獎機會，每周將抽出300名超商電子禮券200元，前揭活動結束後，將於註冊者中篩選曾於本年度1月至12月期間內有交易上市ETN紀錄者，依上市ETN成交筆數由多至少排序發送500名「交易加碼送」超商電子禮券500元獎項，合計共有2,300個獎項，活動總獎金達61萬元。

歡迎投資人在活動期間內，上網進入活動網頁觀賞影片，並實際參與ETN交易，即有機會獲得好禮！

(活動網址：https://act.twse.com.tw/ETN2022)

ETN 禮券

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