前有北富銀敵軍、後有掉家樂福隱憂 玉山銀能突圍嗎？

2019年玉山銀推出Only、Ubear及PI卡三張神卡，挾著高回饋又囊括國人所有民生消費所需下，這「拍拍only U」讓當年玉山銀全年刷卡額爆出4696億元大量，不僅踢走中信銀，奪下刷卡后冠，全年刷卡成長率26.8%更締造了玉山銀十年來的高峰，成長力道傲視群雄。

2019年的刷卡榮景也延燒到2020年，當疫情壟罩全台、民間消費低迷時，這三張神卡讓玉山銀2020年全年刷卡仍維持近10%的高成長，在各發卡行刷卡陷入衰退谷底時，硬是殺出一條血路。

但是，好景不常。2020年下半年，在玉山銀大砍這三張神卡高額回饋、又加上北富銀J卡竄起，2021年玉山銀刷卡量竟逆轉陷入衰退3.55%，是前五大發卡中唯一衰退者，神卡只剩下傳奇。

2022年前10月玉山銀累計刷卡量3973億元、年增僅7%，在前五大發卡行中成長力道敬陪末座，也低於大盤（全體銀行年增率約14%），顯示在今年各方爭奪信用卡版圖中，玉山銀崛起動能微弱。

2023年8月北富銀更將攜手Costco大軍壓境，2024年玉山銀「護山神卡」的家樂福盟友又恐琵琶別抱，玉山銀就算新增了星宇航這位白衣騎士救援，恐依舊難挽頹勢。

信用卡圈主管坦言，星宇航空未加入三大航空聯盟，會員數僅20萬人、屬小眾市場，難敵華航、長榮航與國泰航地位，玉山銀攜手星宇航象徵意義恐大於實質效益。

該主管說，因2023年8月北富銀才正式發行Costco聯名卡，預期2023年國泰世華銀仍有機會坐最後一任的刷卡王，最快2024年前三大排名，將是中信銀、國泰世華銀及北富銀，北富銀坐三望二，而玉山銀則被擠出前三大、居就老四。

唯一變數是，2024年底玉山銀與家樂福聯名合約到期後，家樂福將花落誰家，一旦家樂福由國泰世華銀拿下，國泰世華銀與中信銀誰能穩坐刷卡王龍頭，仍有得拚。