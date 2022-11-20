信用卡保「位」大戰鑼鼓響 玉山銀拿下星宇航空聯名卡

北富銀搶下Costco聯名卡，敲響前五大發卡行刷卡保「位」戰，與刷卡老三玉山銀進入肉搏戰，據透露，玉山銀為力拼突圍，已砸重金拿下星宇航空發卡權，預計最快今年底發卡，搶一波邊境解封的海外刷卡大商機，也盼可「保三」。

星宇航空是在今年初，向旗下沒有航空卡等三家銀行發出競標邀請，前十大發卡行中，扣除中信華航、國泰世華銀長榮航、台新國泰航聯名卡等競業外，僅剩玉山銀、永豐銀最有競標實力，兆豐銀則是與星宇航有貸款合約，也在競標之列。

據透露，星宇航要求聯名銀行需支付行銷費用、保證里程數等兩大關鍵條件，開價不斐，最終玉山銀砸下破十億元的權利金才拿下發卡權，幾乎是砸大錢進軍航空卡市場。

為何玉山銀在疫情未明時期，仍願意重金進攻航空卡？市場人士認為有三大原因，一、玉山銀正面臨「前有敵軍（北富銀）、後恐失盟友（家樂福）」的困境，亟欲找新版圖突圍，航空卡就是一個契機。

二、航空聯名卡主要客層以商務人士居多，持卡人消費實力堅強、對信用卡忠誠度也較高，「含金量」甚至超過中型量販聯名卡、或是百貨聯名卡，玉山銀在過往競標航空卡時，幾乎場場列席搶標，如今終在航空版圖佔有一席之地。

三、星宇航空雖規模不如華航、長榮航、國泰航，航線與會員數也都較少，但星宇航客群較年輕、質感高又死忠，玉山銀看好星宇航未來發展壯大潛力，願意攜手一搏。

據透露，玉山銀早在兩三個月前就與星宇航空簽約，但邊境解封狀態不明，因此一直遞延發卡時機，目前規劃最快今年底前發卡，盼能搶一波邊境解封的海外旅遊刷卡商機。

銀行主管直言，北富銀明年8月從國泰世華銀手上搶下Costco聯名卡後，信用卡市場版圖將大洗牌，若以簽帳金額來看，預計最快2024年，中國信託商銀睽違9年後，再度翻身、拿下刷卡王。

而被迫讓位的國泰世華銀，排名只能往後到第二大，第三大則是北富銀與玉山銀陷入短兵相接的肉搏戰。市場指出，北富銀是在明年8月才接手Costco卡，玉山銀則最快今年底發星宇卡，2023年仍有機會暫時守住刷卡季軍地位。