美元反轉了？ 匯銀主管：美元「車速換檔」布局宜放緩

美國10月消費者物價指數（CPI）明顯回落，市場預估美國聯準會升息放緩，使美元強勢開始出現反轉跡象。匯銀主管形容，美國升息還未完全停止，美元開始「車速換檔」，已走下交流道，但車子還未完全停下，建議匯市投資先轉趨保守，不應像過去「閉著眼睛買美元」。

美國物價低於預期，預估聯準會下月將升息2碼，並於明年第一季持續升息，使終點利率達到5％至5.25%，在升息循環接近尾聲時，即時美元仍相對強勢，但可能已達強弩之末，後續美元指數將在105至110區間震盪。

國內匯銀主管分析，「美元確實是在休息了」，先前美元升速很快，主因快速且超乎預期的升息，但目前升息節奏放緩，過去想要追買美元的理由已開始消失；但若關鍵是升息並未停止，美元並未還是相對強勢，只是強度較過去減弱。

該主管形容，美元現在就像是「車速換檔」，已從高速公路下交流道，但仍在平面道路行駛中，不會一瞬間反轉走弱，現階段是強勢美元走到末波段，除非等美國升息完全停止，車子完全停下，這波美元多頭才會告終。

該主管直言，年底是「垃圾時間」階段，市場在歐美假期前轉為觀望，匯市很難有連續上漲的一致性的表現，美元走勢要邊走邊看，未來就看聯準會開會決議，若明年利率高點未超過先前預期，美元要回到過去強勢的機率不高。

歷經這波美元回檔，不少投資人對美元開始觀望，甚至有些長者聽信理財建議，豪砸百萬買美元，卻在高點慘遭套牢，不過，各大投資銀行仍看好美元，瑞銀認為，現在判斷美元強勢結束還為時過早，預估美元要到明年第1季結束前才會見頂；高盛策略師認為，美元仍存在很大的升值空間。

外匯投資專家李其展也認為，現在美元確實有出現轉折點，但市場不確定性仍多，美元仍有機會回到高點，未來要關注美國下月升息決策、美國各項經濟數據，以及股市表現而定。

國銀匯率交易員建議，現階段不宜像過去「閉著眼睛買美元」，速度應開始放慢，也可掌握股價仍相對較低的優勢，開始逐步配置股票部位，但也提醒，現在景氣仍在下修階段，股票也只能逢低介入不宜太多，同時保留一定美元部位仍穩健佈局。

美元明年預期將反轉，市場已開始注意到日圓投資價值。施羅德日前則預估，隨聯準會鷹派升息趨緩，將會改變美元強勢格局，在避險和投資需求回升的同時，看好日圓升值發生的時機點比美元回落早。證券業者也認為，日股相對抗跌，加上日圓貶值有利出口產業並吸引國際觀光客，預估日股將成為成熟市場的「投資新星」，現在也是啟動「存日股基金」契機。