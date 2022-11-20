加密貨幣無主管機關 立委籲跨部會協調

針對虛擬貨幣交易所FTX破產事件，國民黨立委曾銘宗受訪時表示，現在加密貨幣定位不明，導致主管機關互相推諉，呼籲行政院儘速責成主管機關。針對有許多投資者沒有申報加密貨幣的資本利得，恐無法認列損失的狀況，民進黨立委吳秉叡回應表示，「有賺錢是要繳稅」，有虧損則應提出讓人信服的證據。

儘速訂定主管機關

FTX破產災情殃及台灣民眾，國民黨立委李貴敏曾指出，面對新興投資環境的高度複雜化，蔡政府無法提供保障，也沒有任何監管機制，高喊「投資風險自負」護航卸責。有加密貨幣投資者也呼籲，如果金管會的職權不足，那台灣應設立獨立專責機關監管，保障投資人權益。

曾銘宗受訪時進一步指出，加密貨幣目前的定位仍不明，如果視為「貨幣」的話，主管機關就是央行；是「金融商品」則會由金管會管轄，若視為「一般商品」的話，就是經濟部主管。

他表示，現在就是各部會在推來推去的過程，呼籲行政院應趕緊進行跨部會的協調，確定加密貨幣產品定位，並明訂主管機關與法律規範，讓加密貨幣能夠正常營運。

交易難課稅、難抵稅

財政部長蘇建榮17日赴立院備詢時補充說，民眾投資海外加密貨幣如有損失，必須符合兩大要件才能抵稅，包括：有明確的交易成本與價格，而且海外所得必須超過100萬元以上，以及670萬元的免稅額，兩個條件都具備，其海外投資損失才能抵稅。

此次破產的FTX 屬於海外交易平台，政府無法要求交易平台提供相關資料，要查核交易資料有其難度，因此即便海外投資損失可抵稅，但可能也無法核實。

出事才找政府？

此外，有不願具名的投資者指出，許多投資者殺進加密貨幣時，正是看準缺乏政府監控的獲利空間，所以也有許多人根本「不願申報資本利得」，以免被課稅。他認為，幣圈不能現在出事了，只能「摸摸鼻子，重新出發」。

吳秉叡指出，「有賺錢本來就是要繳稅」，繳稅後才能認定損失狀況，沒有繳稅當然就不會有認列損失的問題。他認為，如果投資者出現投資虧損，本來就要自行提出證據，而非要財政部幫忙確認。

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