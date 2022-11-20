新聞眼／幣圈風暴 公司治理才是王道

ＦＴＸ日前聲請破產，對於幣圈來說，是重擊也是諷刺。猶記當年，比特幣發明人中本聰之所以推出比特幣、區塊鏈，就是希望網民監督自律，讓二○○八年金融風暴不再重演，如今，ＦＴＸ風暴卻反而證明外界的疑慮有其道理，就算加密貨幣帳目往來交易清晰，如果平台經營者本身無法做好公司治理，依舊枉然。

二○○八年爆發的金融海嘯，正是因為金融資產證券化、評級機構造假、寬鬆貸款政策等種種原因，引發一連串全球金融危機。自此以後，全球政府加強金融監管，讓傳統金融企業體質逐步改善，十四年後的現在全球大型知名金融機構再也沒有出現倒閉危機，證明監管、法規增加的重要性。

反觀二○○八年推到市場上的加密貨幣、區塊鏈，卻在二○二二年證明自己的體質有多麼脆弱。

二○○八年，中本聰首度對外發表比特幣、區塊鏈，強調的是去中心化、不可竄改。只可惜，這個技術再怎麼好，如果背後的經營者不懂得「公司治理」，依舊枉然。

此前，科技圈很多人都因為信仰「技術」，相信技術絕對可以解決絕大部分問題，卻沒想到，在技術的背後，仍然還有「人」、「公司治理」等不可控的變數，這就是許多人是喊出要「監管」的原因。

雖然全球各處都有人喊著希望政府「監管」加密貨幣，各國政府監理機關對於到底要不要監管加密貨幣，也是諸多為難，管多了，擔心扼殺這個全新的產業，但又怕不管，就會有更多騙徒讓更多投資人受害。

所幸，幣圈開始自律，愈來愈多交易相關平台願意公布自己的儲備證明、債務證明、償還能力證明，甚至考量開發新技術，來監管自家交易所旗下的金錢有沒有被挪用。

未來幣圈應會自行發展出一套明確的規範標準，加密貨幣交易所也必須要有儲備、能償債，否則無法再吸引投資人交易。若能如此，這應是ＦＴＸ幣圈風暴帶來的正面意義。