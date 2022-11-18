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安達海外旅遊險 法定傳染病、COVID-19全都保

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
安達產險/提供
安達產險/提供

安達產險今(18)日表示，隨著國境開放，隔離政策鬆綁，國人已按捺不了出國的慾望，開始搶機位並安排行程。但全世界大多不再有防疫政策，這讓在台灣防疫模範生怕怕，擔心在國外感染病毒變異株，人在海外就醫麻煩且費用更是高得嚇人，所以出國前先購買完整且高保額的海外突發疾病保險，是每一個人要出國的人最常討論的議題。

目前保險業界，僅安達產險承保法定傳染病（如猴痘、新冠肺炎），目前提供的住院醫療保險金為3萬元至身故保額的10%，且最高達100萬元，而門診或急診醫療費用保險金以住院醫療保險金的1%為限。並且有高達5萬美元的海外急難救助。

除了購買有包含法定傳染病的海外突發疾病保障外，旅遊不便險的保障，也是出國必備的保險。

新冠疫情過後，旅遊產業才漸漸復甦，之前裁撤的人員尚未補足，所以航空公司、旅行社、機場等人員都仍不足，旅程取消或更改，班機延誤或行李延誤，發生的機率都比疫情前來得頻繁許多。

外出旅遊碰到這種情形總是掃興，但如果有保險可以賠付因旅遊不便所產生的費用損失，出國玩也會更安心。

目前保險業界只有安達產險提供法定傳染病所導致的旅程取消及旅程更改的相關保障。

另外，因航空業者處理失當，以致抵達目的地六小時後仍未領得行李時，安達產物也會對於被保險人領回行李前為應急而購買必要之衣物及日用必需品支付費用。

安達產險為了便利民眾，更提供了24小時可自行投保的網路投保，在手機或電腦或平板就可操作，免簽要保書，最晚出發前一個小時即可投保，買保險不求人，只要花個五分鐘，即可完成投保，讓出國旅遊更安心。

詳細資料請見：https://www.chubbtravelinsurance.com.tw

保險金 產險 傳染病

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