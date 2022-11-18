中信產將啟動第3次增資 中信金：防疫險風暴接近尾聲

中信金今舉行法說會，10月罕見虧損33.83億元，前三季累積稅後盈餘322億元、年減少超過3成。中信金總經理陳佳文表示，主要是孫公司中信產險提列防疫險損失，10月增提約50億元防疫險損失，才會罕見出現單月虧損，預計中信產將於11月進行第3次增資，但認為防疫險風暴已接近尾聲。

據中信金公布，前3季累積稅後盈餘321.86億元，年減30.7%。其中子公司台壽因投資收益受資本市場波動影響，與金控孫公司中信產防疫保單理賠損失(含未報未決準備金)影響，9月稅後淨利51.57億元、年減77.2%。

陳佳文表示，10月中信產把確診率預估提高到46%，因此防疫險多提列50億元損失，會計師建議增列在第3季季報，才導致中信金單月出現虧損，今年以來累積已提列143億元賠款與提存準備。

但陳佳文認為，目前國內防疫措施逐步放寬，居家照護視同住院、密切接觸者隔離補償等理賠已沒有，「預估防疫險風暴快接近尾聲」，目前提列143億元已經足夠，就算不夠也只剩零星數字，將成為明年台壽最大的利多。

台壽策略長葉栢宏表示，中信產前10月在防疫險認損143億元，理賠申請124億元、約29萬件，目前確診率約38％，因中信產RBC淨值已呈負值，預計台壽今年會對中信產啟動第三度增資，預估時間點落在11月，增資金額仍在確認中。

此外，台壽在10月進行金融資產重分類，淨值比由9月底的3.1％拉高到5％以上，稅後影響數337億元，目前淨值比在4.5%以上，台壽截至9月底資本適足率為305%，因此今年中信金不需現金增資挹注台壽。

投資人關心受到防疫險理賠衝擊，與投資收益受資本市場波動，中信金明年股利政策是否受影響？陳佳文也表示，9月底台壽未實現損失達900億元，的確影響股利發放，但中信銀行還是有獲利，金控有未分配盈餘加資本公積，仍有發放股利的能力，至於發多少要等年底與主管機關溝通後才能確定。