保誠人壽全新辦公室今啟用 推動混合工作模式

保誠人壽斥資打造全新的BWOW（Better Ways of Working）辦公室，並於今(18)日舉辦啟用典禮，包含保誠集團執行總裁Mark FitzPatrick以及集團人力資源總監陳秀文，親自來台共襄盛舉，嶄新的辦公環境不但傳遞保誠人壽以人為本、永續經營的核心精神，具體實踐企業宗旨「幫助人們實現人生最大的價值」，更展現保誠集團對台灣市場之重視，以及致力於在地發展的決心。

保誠集團執行總裁Mark FitzPatrick表示，「保誠集團擁有接近175年的歷史，我們預見亞洲及非洲市場之成長動能，積極挹注資源，專注於優化客戶需求與市場發展。台灣獨特的發展潛能與市場活力，在集團於亞洲的發展藍圖中佔有一席之地，尤其保誠人壽即使面臨疫情考驗，業績表現依然強勁，令人印象深刻。很高興看到保誠人壽成功推動混合工作模式，致力實踐多元與包容職場，以優質的工作環境打造最佳雇主品牌，與集團重視同仁健康與保障福祉之核心理念不謀而合。」

保誠人壽總經理王慰慈表示，「台灣是集團於亞洲戰略發展的一環，這幾年來保誠人壽交出許多漂亮的成績，這都要感謝與我們分享一樣理念的合作夥伴，共同為創造客戶的健康保障以及財富累積而努力。面對混合辦公的趨勢，我們發揮保險業以人為本的精神，打造彈性、多元與混合工作型態兼具的辦公環境，展現對員工福祉之重視，不僅獲得同仁高度認同，也榮獲諸多獎項肯定。」

保誠人壽以行動力，持續創新及成長，成為創造員工、客戶、企業及社會共贏的保險領導品牌，並獲得諸多獎項肯定，不但是唯一獲得2022年勞動部「工作生活平衡獎_彈性工作組」獎項的保險公司，也是2022年金管會公平待客評核中唯一獲得績優的外商壽險公司。

除了提供優質的保險商品與服務，亦投入兒童保護超過20年，更以「i寶 保護兒童 誠就未來」專案獲得多項肯定，包含「第二屆TSAA台灣永續行動獎」金級獎、「BCCT Taipei 第六屆優良企業貢獻獎－企業社會責任獎」以及「第十五屆台灣企業永續獎－社會共融領袖獎」。