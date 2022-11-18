中信金10月增提近50億防疫險損失 改在Q3財報認列

中國信託金控今(18)日下午舉行第3季法說會，中信金控（2891）總經理陳佳文開場致詞時表示，孫公司中信產險10月增提的近50億元防疫險損失，跟會計師討論後，把這將近50億元做為期後調整事項，反映在第3季季末的報表。

換言之，中信金10月增提的將近50億元防疫險損失，將改在第3季財報認列；中信金第3季稅後純益自結數，也從原本公告的合計約117.5億元，降至約79億元。

陳佳文表示，10月增提的金額改在第3季財報認列，因會計師查核覺得此屬重大影響，應當成期後事項調整在第3季。他說，全年來看，則是沒有什麼影響。

陳佳文說，中信產險10月多提將近50億元防疫險理賠損失，因為把確診率預估數提高到46%，中信產第3季總共提了將近100億元防疫險理賠損失，累計前三季防疫險損失提了143億元。

防疫險損失等因素影響下，中信金前三季稅後純益322億元左右，比去年同期衰退31%，前九月每股稅後純益(EPS)來到1.6元，ROE(股東權益年化報酬率) 為11.95%。

陳佳文說，如果把防疫險當成一次性事件，中信金前三季稅後純益444億元左右，比去年同期只衰退4%。

中信產險為中信金子公司台灣人壽的子公司，台壽已經兩次增資中信產險合計90億元。台灣人壽策略長葉栢宏資深副總表示，台壽11月會第三次增資中信產，詳細金額還在評估。

葉栢宏說，中信產險防疫險前十月認損金額143億元，理賠申請29萬件、合計124億元，按確診理賠與隔離理賠區分，保戶的確診率約38%。

葉栢宏說，台灣人壽目前資本適足率(RBC)接近325%，淨值比在4.5%以上，台壽本身不需要辦理現金增資。