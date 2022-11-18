東哥企業新台幣50億元聯貸案 彰銀主辦完成簽約

彰化銀行（2801）統籌主辦東哥企業股份有限公司（8478）新台幣50億元聯貸案，於11月17日舉行聯合授信合約簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表銀行團與東哥企業董事長闕慶承完成簽訂聯貸合約。

本次聯貸資金用途係支應東哥企業為償還既有金融機構借款、充實購料暨中期營運週轉金，由彰化銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，統籌主辦銀行另有臺銀、一銀，參貸銀行有合庫、華銀、農業金庫、上海商銀、國泰、永豐等。

本聯貸案原擬籌組額度為40億元，在參加金融機構踴躍參貸下，超額認購達145 %，最終以50億元結案，充分顯見銀行團對企業之營運與未來發展，給予高度肯定與支持。

東哥企業成立逾40年，是台灣最大的豪華遊艇業者，具有製造、銷售、代理及服務四大優勢，目前主力市場為美國的頂級客群，並以自有品牌「Ocean Alexander」行銷全球，現已累積銷售總量超過2,000艘以上。

2021年全球遊艇市占率，東哥企業名列北美第一名及全球排名第三名，亦為亞洲最大的遊艇業者，東哥企業是唯一採半客製、計畫性生產模式的製造商，較同業享有較佳的營運彈性，利於規劃高效率生產排程，可隨時掌握全球最新市場動態及流行趨勢，成功製造和銷售自有品牌，另有售後服務，憑藉優越的資源整合，靈活運籌全球產銷供應鏈及快速反應風險控管，已建立市場領先地位。