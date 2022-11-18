元大金連三年獲BSI永續韌性領航獎 樹立綠色金融典範

元大金控（2885） 榮獲BSI英國標準協會「2022年永續韌性領航獎」，這是元大金控連續三年獲BSI英國標準協會頒發「永續韌性領航獎」，顯示元大金控高度連結聯合國永續發展目標(SDGs)、正視氣候變遷風險與機會支持2050淨零碳排目標、共同倡議綠色金融2.0以及透明揭露永續資訊持續精進「永續報告書」等作為，獲得高度肯定。

BSI英國標準協會(BSI)17日頒發「2022永續韌性獎」，表揚在永續ESG面向成效傑出及具備引領典範的企業，元大金控積極建置企業永續管理模式，以系統化、科學化的機制，作為ESG發展策略及與客戶溝通的標準，2022年集團主動投入11項環境、資安、員工、客戶權益等面向的ISO管理準則；永續報告書採行GRI及SASB雙標準，並發行首本TCFD報告書強化氣候資訊揭露；落實公平待客，重視員工照護，投入各項公益關懷，逐步提升利害關係人議合強度，擴大「永續影響力」。因此連三年拿下BSI永續韌性領航獎。

永續韌性能力展現來自實踐多項國際標準，元大金控集團以高度執行力落實ESG作為，發揮永續影響力，連續六年入選富時社會責任新興市場指數，2022年標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA），暫居綜合金融組全台第1名，全球第2；在國內獲得財訊金融獎「金控永續獎」優質獎、TCSA「台灣十大永續典範企業獎(服務業組)」，元大金控的永續績效備受國內外專業機構肯定。

元大金控認為，愈重視ESG的公司，通常具有愈強的抵抗力和恢復力，元大金控在營運策略融入ESG理念，呼籲各界重視永續發展，與經濟、社會、環境共好，將持續接軌國際永續趨勢創新進步，落實集團五年永續發展策略藍圖，成為引領社會和環境變革的力量，讓地球永續轉動，為後代推動更好的未來。