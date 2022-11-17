上銀科技再傳捷報 榮獲BSI頒發「永續韌性傑出獎」

「2022 BSI國際永續標準管理年會」今(17)日登場，上銀科技（2049） 再傳捷報，連續四年榮獲BSI頒發「永續韌性傑出獎」。

上銀科技董事長卓文恒指出，上銀不僅長期致力於創新永續、持續導入ISO國際標準驗證，且每年定期發行永續報告書，並經由BSI第三方查證，提升企業ESG作為，充分展現永續理念的努力與成果。

卓文恒表示，集團2021年藉由回覆CDP(碳揭露專案)，揭露企業碳排、碳管理減量相關數據及風險與機會，更全面確保企業穩健的治理，快速應對環境變化，及具組織韌性的永續實踐能力。

多年來，BSI英國標準協會以第三方查核的角色，在每年一度的研討會場合安排表揚典禮，讓來自產、官、學、研的代表看見國內優質的企業，轉變經濟、社會及環境正向力量的典範，共同為國內企業建構永續思維及提升ESG報告的品質努力。

卓文恒表示，上銀持續關注環境變化，並超前布局集團全球服務網絡，對於ESG永續策略與全球在地化供應做好準備，並結合上下游夥伴共同實踐ESG目標，使挑戰與機會並存。

上銀除榮獲BSI「永續韌性傑出獎」外，今年也獲得TSAA台灣永續行動獎「最佳行動方案-銀獎」、TCSA台灣企業永續獎「綜合績效-台灣百大永續典範企業獎」與「企業永續報告電子資訊製造業-第1類金級」。

另外還有第八屆公司治理評鑑上市公司排名前6-20%、天下永續100強第39名，並獲頒ISO 46001水資源效率管理系統驗證證書等多項肯定。

展望未來，卓文恒說，上銀結合企業社會責任理念與企業核心能力，並透過ESG的落實執行，持續往符合市場趨勢與客戶需求邁進，也呼籲上、下游廠商一起落實ESG永續理念，攜手為台灣、為全人類福祉貢獻心力。