國泰迎60周年 蔡宏圖：勇敢承擔、開創新局

國泰今年迎來60周年，國泰金今公開國泰金董事長蔡宏圖給予內部員工激勵的內部信，信中提到，從1962年國泰人壽創立時僅有23位員工，今天成為總資產11.9兆元、員工5.7萬人的國泰金控，面對外部環境的快速變化，「我們越是要勇敢地做出決定，勇敢地承擔。」並期許員工要不斷檢視所面臨的挑戰與新的機會，勇敢開創集團下一個60年的新格局。

以下為蔡宏圖給員工的內部信全文：

在國泰滿六十周年的時刻，我們緬懷前輩創業維艱，紮穩根基，才有今天我們的成就，檢視當下，展望未來，我們要學習前輩創業的智慧和意志，開創集團未來發展更好的契機。

1962年，國泰人壽創立時僅有23位員工。到今天，國泰金控已經擴展成為擁有壽險、產險、銀行、證券和資產管理等業務，總資產新台幣11.9兆元，員工5.7萬人的金融集團，服務1400萬客戶、超過一半的臺灣民眾，國泰立足臺灣，走出國門，在國外設立營業據點服務當地客戶。

國泰能有今天，更是每一位同仁辛勤的付出，才能締造集團持續成長的成果。我衷心感謝大家，謝謝每一位同仁。

在國泰六十周年策展的歷史牆照片，可以看到很多熟悉的臉孔，從年輕時就一起參與集團許多關鍵的發展，樹立一個又一個里程碑，讓我們想起很多美好的回憶。1970年代我們大膽全面電腦化，之後全面投資E化，業務同仁成功轉型為行動化銷售部隊；1990年代之後，金融市場自由化，我們更推動集團成為學習型組織、成立金控，透過自我成長與購併，不斷地精進營業模式，朝「亞太地區最佳的金融機構」的目標邁進。

2012年在國泰五十周年時，我們啟動了集團登峰計畫New Heights，從企業核心價值出發、啟動全方位、多面向的自我再造工程。

十年後的今天，我們的視野和思維改變了。我們看見數位科技在全世界快速顛覆各行各業既有的商業模式，也改變了企業營運的思維與方法；所以我們啟動了數位轉型，透過數位、數據與技術，優化公司產品開發、客戶服務、作業流程、風險控管等環節；與客戶接觸的介面更多元，無論是面對面的溫暖陪伴，或是遠距零接觸的數位平台，透過全通路、線上線下結合的服務，來滿足客戶的需求。

這一切的進展，更要感謝每一位客戶願意給國泰服務的機會，信賴國泰，陪伴國泰一同成長。

國泰人壽提供客戶不同年期、最長甚至客戶終身的保障，這是我們對客戶的責任，為了履行我們服務客戶的承諾，我們重視ESG，透過有效的公司治理機制，讓集團在永續經營的軌道上運行，同時也善用金融保險核心職能創造社會發展與環境保護的價值。

年初時我勉勵同仁「你比你想的勇敢」，現在展望未來一樣希望每一位國泰人都具備勇敢、開放、大膽探索的思維，去擁抱世界的變化，並且從中看到機會，領先布局，占得先機。外部環境的變化只會越來越快速和劇烈，越是如此，我們越是要勇敢地做出決定，勇敢地承擔。

面對競爭更激烈的未來，我們要檢視既有的優勢與善用整個霖園集團橫跨金融、地產建設、醫療、資訊、物流及公益等資源、規模與專業，來展開跨子公司與跨業別的合作，提供客戶更便利體貼的服務，深化全集團數位轉型。以氣候、健康、培力永續三支柱落實於集團日常營運中，透過議合客戶一起做好ESG，讓國泰的金融核心職能夠進一步發揮影響力。這其中，各類專業人才是永續發展不可或缺的，我們會加大投資未來發展所需的人才，一起共創永續價值。

展望未來，市場競爭者會更多，遊戲規則不斷地改寫，這些是各行各業都一樣要面對的，但是對國泰而言，更要深刻的理解經營環境改變與提升自我的競爭能力，因為我們對客戶的長期承諾就是我們必須追求永續經營的最大動力。所以我們要不斷檢視所面臨的挑戰與新的機會，勇敢開創集團下一個六十年的新格局。