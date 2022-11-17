FTX破產估全台受害人最高損失逾億元 金管會三點回應

全球第二大虛擬貨幣交易所FTX宣告破產，市場初估全台約逾50萬人受害，可能最高損失超過上億元，金管會說，已多次提醒民眾投資虛擬資產的高風險，這次破產的交易平台設在境外並非金管會管轄，金管會後續將密切關注國際上對此FTX破產事件的看法和處理方式。

根據台灣區塊鏈大學聯盟等兩個團體調查，可能最大損失達700萬美元，約折合2.1億元，台灣人損失慘重，也引發財委會立委關切。

銀行局副局長林志吉晚間提出三點說明，一、金管會已多次提醒民眾，鑒於虛擬資產交易不透明、價格風險變動大、風險相對高，民眾無論透過境內外虛擬交易平台進行交易，都務必要提高警覺，審慎判斷相關資訊的真偽，並審慎評估投資風險。

二、除了具有STO是證交法所稱「有價證券」外，其他種類虛擬通貨或其他衍生商品，都非金管會核准。

而本次事件的交易平台設在境外，並非金管會核准設立或監督管理的機構，相關商品也是在境外提供，換言之，並非金管會管轄範圍。

三、金管會將關注後續發展情況，並了解國際上相關主管機構對本事件的看法與處理方式。