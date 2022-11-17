國泰人壽將增持國泰電業股權至70% 每股交易金額12.43元

國泰人壽副總經理吳淑盈今(17)日傍晚在證交所重大訊息說明會上表示，國壽將以每股12.43元，總金額9.82億元，收購部分國泰電業股份，最終國壽將取得國泰電業70%股權。

國泰電業成立於2017年，為國泰人壽攜手國泰地產集團旗下三井工程，合資成立的太陽能專案投資公司，實收資本15億元，國壽持股45%、三井工程持股55%。

吳淑盈說，國泰電業會增發新股，合併國泰人壽與三井工程合資的兩家太陽能公司：新日泰能源公司、開泰能源公司。國壽與三井工程將參與國泰電業增資，並以持有之新日泰能源公司，以及開泰能源公司，兩家太陽能公司的股權抵繳股款。

按照會計研究發展基金會函令，這個交易屬於共同控制下的組織重整，採用帳面價值去換股，交易金額對國泰人壽來講，約當11.99億元，換股之後，新日泰能源、開泰能源，會成為國泰電業的子公司，持股比率分別是100％及70%。

後續在合併換股之後，國泰人壽會同步向國泰電業另一個大股東，也就是三井工程，以每股12.43元，總金額9.82億元，收購部分國泰電業的股份，最終國壽將取得國泰電業70%股權。

吳淑盈說，交易理由包括，配合政府能源轉型，發展綠能政策，國泰金控（2882）整個集團零碳營運轉型，以及2030年RE100的承諾，積極投入再生能源。

其次是太陽能電廠具有長期穩定的現金流，風險可控，不僅對保險公司來講是好的投資標的，也是實踐企業社會責任最好方式。

擁有充足再生能源，可讓國泰金控集團未來在綠電的供需環節扮演重要角色，提升金融服務差異化，達成集團能源轉型目標。

吳淑盈說，國泰電業、新日泰能源、開泰能源，今年前九月三家公司合併營收9.25億元、稅後純益1.9億元、淨利率19%。

今年9月底，三家公司合併總資產128.6億元，股本37億元，每股淨值10.64元。